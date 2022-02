iLikeIT Este invazie de Pokemoni. Noul joc este un mare succes

De vreo câteva luni este invazie de Pokemoni. Celebra franciză deschide puternic lista jocurilor tari pe care le așteptăm în 2022. Și nu dezamăgește. Pokemon Legends Arceus reinventează universul micilor monstruleți.

Atât de bine că jocul a devenit hit instant. În doar o săptămână s-au vândut 6 milioane și jumătate de unități.

Pokemon Legends Arceus este un joc RPG care ar trebui să restabilească gloria și faima de altă dată a francizei japoneze. Are balta pokemoni... În decembrie am văzut relansarea a două jocuri Brilliant Diamond și Shining Pearl. Titluri pe care le-am văzut și pe Nintendo DS în 2006. Jocuri refăcute bine doar că pe o rețetă care are deja 15 ani.

Arceus, în schimb... E cu totul altceva. Și dacă mă întrebați pe mine, care nu-s neapărat fan Pokemon, este unul dintre cele mai bune titluri de anul acesta... Într-un univers Open World care seamănă izbitor cu cel din Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Deși mecanica de joc rămâne neschimbată, adică trebuie umplut PokeDex-ul cu toate speciile de Pokemoni, interacțiunea cu ei arată altfel. Ne putem mișca în timpul luptelor, ne putem furișa și putem rata poke-mingi. Ba chiar uneori suntem alergați de câte unul mai furios.

Grafica nu este spectaculoasă. Adică nu ar câștiga vreun premiu pentru realism, ci mai degrabă aduce aminte de desenele animate japoneze.

Totul se întâmplă într-un ritm pe care noi îl stabilim. De-asta, pe alocuri, acest joc relaxează. Și parcă intenționat nu caut bătăliile. Îmi plac și provocările pe care trebuie să le îndeplinim pentru cercetarea tuturor speciilor de Pokemoni.

Acțiunea se întâmplă cu mult înainte să existe Ash sau echipa Rachetă. De altfel, pokemonii sunt un mister în Arceus. Și noi trebuie să deslușim asta. Un joc excepțional pe care-l eu îl voi juca mult timp de-acum încolo.