iLikeIT. Inovații medicale românești: Ochelari pentru nevăzători, brățări inteligente pentru copiii cu ADHD sau exoscheleți

Invitații de astăzi sunt dovada clară că lumea se schimbă foarte repede chiar sub ochii noștri. Și asta datorită tehnologiei.

Ne mândrim cu rezultatele și inovațiile românilor de pretutindeni, iar anul acesta am fost martori la câteva reușite care vor schimba vieți. Ochelarii pentru nevăzători, brățările inteligente pentru copiii diagnosticați cu ADHD sau exoscheleții sunt doar câteva exemple. Sunt inovații medicale realizate de români pentru lumea întreagă.

La doar 27 de ani, Cornel Amariei lucrează la o soluție care ar putea schimba viețile a peste 40 de milioane de nevăzători din toată lumea. O pereche de ochelari cu un sistem de tehnologie asistivă. O inovație care îi ajută pe nevăzători să se deplaseze și să se bucure de tot ce este în jurul lor.

Cornel Amariei, antreprenor: „Este o pereche de ochelari ce face același lucru pe care câinele ghid le face. Așa ceva este posibil abia astăzi. Folosim ultimele tehnologii din conducerea autonomă și din robotică. Să înțelegi mediul, să înțelegi spațialitatea lui. Să înțelegi pe unde te poți deplasa și pe unde nu. Sunt lucruri pe care noi oamenii le considerăm triviale, dar în informatică sunt aproape imposibile, mai ales la un produs atât de mic”.

Cu acest prototip, Cornel a câștigat numeroase competiții internaționale dedicate inovațiilor în domeniul medical și nu numai, inclusiv un premiu RedDot, pentru design industrial.

Cornel Amariei, antreprenor: „Eu m-am născut într-o familie în care ambii mei părinți sunt persoane cu dizabilități, crescând într-un astfel de mediu, bineînțeles că lucrurile au fost puțin diferite pentru mine. N-am putut să fac același lucru pe care colegii mei îl făceau, de exemplu. Mulți ani mai târziu mi-am dat seama că de aici a început totul”.

Peste 30 de ingineri lucrează la dezvoltarea acestui proiect. Obiectivele principale sunt producția în masă a ochelarilor și implementarea unor programe guvernamentale prin care nevăzătorii să aibă acces gratuit la acest produs.

Adina și Marius Rus sunt alți doi antreprenori din Cluj, soț și soție, care au creat un asistent inteligent pentru copiii diagnosticați cu ADHD. Brățara îi ajută pe cei mici să-și recunoască și să monitorizeze emoțiile. Radu este unul dintre cei 15 copii care au testat deja acest produs.

Mihaela Popescu, mama copilului: „Este o metodă foarte bună pentru că el nu o ia ca pe o pedeapsă sau ceartă atenționarea pe care o oferă acest aparat. A fost primită cu foarte mult entuziasm de fiul meu. I s-a părut un mod plăcut de a fi avertizat, de a fi anteționat”.

Brățara are un senzor care urmărește bătăile inimii, nivelul de oxigen din sânge și temperatura corpului. Atunci când valorile sunt ridicate vibrează și își schimbă culoarea.

Adina Rus, antreprenor: „Brățara vibrează înainte de a apărea evenimentul disturbator și atunci copilul știe că va urma ceva neplăcut pentru el, conștientizează lucrul acesta și îi distrage atenția de la factorul stresant care i-a provocat toată neplăcerea”.

Tehnologia a fost validată deja la una dintre cele mai importante competiții europene dedicate inovațiilor medicale. Testările clinice se vor face anul viitor. Abia după aceea produsul va fi considerat unul medical.

Marius Rus, antreprenor: „În prima fază am încercat să vedem ce măsoară brățara și să validăm faptul că ceea ce măsurăm noi corespunde cu efectele reale după care am introdus încet încet toți algoritmii aceștia și am intrat în faza următoarea a testărilor în care am introdus și partea de intervenție și am verificat și rezultatele din punct de vedere a cât de repede s-au liniștit, cât de multe incidente de genul acesta au fost înregistrate”.

În aceeași situație sunt și acești ingineri din Oradea. Lucrează de șapte ani la un exoschelet pentru recuperare medicală.

Cât costă un exoschelet

Kapy Andras, co-fondator: „Este un dispozitiv electromecanic, funcționează de pe baterie, până la opt ore după o singură încărcare, al cărui scop este să pună corpul uman în mișcare. Este o structură pe bază de oțel inoxidabill și aluminiu tip fuselaj de avion. Partea de softwear, tot ce recomandă exoscheletul, este produsul nostru în acești ani de dezvoltare. Partea de șasiu, dezvoltarea șasiului este al nostru, parte de textile la fel”.

Un exoschelet asemănător costă între 100.000 și 150.000 de euro. Ei își doresc ca dispozitivul lor să coste doar 25.000 de euro.

Kapy Andras, co-fondator: „Sperăm ca prețul materiei prime să revină la nivelul celui dinainte de covid și scopul este să-i ajutăm pe medici sau pe profesioniștii medicali cu opțiuni de leasing sau o plată în rate. La ora actuală ceea ce există pe piață este mult prea scump chiar și pentru nivelul țărilor bogate și piața este imensă. Deci, numărul persoanelor cu dizabilități, numărul persoanelor care au nevoie de recuperare, care sunt în convalescență sau sunt care acum sunt în recuperare post-Covid, au opțiuni relativ reduse”.

Momentan, trunchiul robotic poate fi folosit doar sub atenta supraveghere a unui specialist. Încă mai este nevoie de studii clinice ample.

Kapy Andras, co-fondator: „Are niște senzori și dacă observă o utilizare necorespunzătoare atunci se oprește și dă o alarmă. Nu este invaziv în sensul că nu este sub cutanat, dar conform legislației în vigoare orice dispozitiv actic, care emite sau exercită o forță asupra corpului uman se consideră deja o altă categorie de risc, foarte similar cu cele implantabile”.

Produsul ar putea fi vândut începând de anul următor în toate țările care recunosc omologările făcute în Uniunea Europeană. Marea problemă este că pandemia a încetinit procesul de producție pentru numeroase start up uri medicale din întreaga lume. Prețul materialelor este chiar și de patru ori mai mare decât în 2019, iar multe dintre fabricile din China sunt încă închise.

În același timp, pandemia a motivat tot mai mulți oameni să vină cu inovații și investiții în domeniul medical. Idei există, iar România este tot mai vizibilă pe harta internațională a inovațiilor care schimbă și salvează vieți.