iLikeIT. Horizon Call of the Mountain este un joc de acțiune care merită, neapărat, încercat cu ochelari VR

Horizon Call of the Mountain este un joc de acțiune special făcut pentru casca de realitate virtuală de la Sony.

Multă acțiune, poveste interesantă și multe momente în care o să te ia amețeala, o să te sperii de roboți și o să trăiești intens ca și cum ai fi acolo.

Deși avem căști VR de ceva vreme, avem puține jocuri triple A, premium pentru ele. Half Life Alyx este unul. Iar, de-acum avem și Horizon: Call of the Mountain. Jocul a fost lansat odată cu PS VR2 așa că am avut ocazia să-l încerc câteva ore.

Acest joc nu e făcut neapărat pentru poveste, ci să împingă la maximum tehnologia din spatele ochelarilor de VR. Și o face foarte bine, fără să te scoată vreun pic din universul deja cunoscut al lui Horizon, Zero Dawn și Forbidden West.

Și totul începe cu o plimbare pe barcă - pe un lac superb și brusc apar mașinăriile atât de cunoscute în Horizon. Așa începi să apreciezi că ești cu totul pierdut în joc. Să nu te miri dacă o să dai din cap stânga-dreapta, ca să te ferești de giganți.

Ca să te obișnuiești cu mediul și cu sistemul de joc, trebuie să treci printr-un tutorial interactiv. Acesta te învaţă cum să mergi pentru că e un pic diferit în VR, cum să te urci pe munți și cum să folosești arcul. Poți să interacționezi și cu alte obiecte din joc. Așa cum fac eu acum cu torțele, pe care le pot aprinde ușor.

Tocmai toată această interacțiune poate să facă jocul complicat pe alocuri. Iar luptele cu roboței? Grele până când înveți să te ferești. După un timp se simte ca un exercițiu în sală.

Și de asta uneori jocul este un pic obositor. În cazul meu, nu am reușit să mă joc mai mult de 20 de minute odată pentru că am senzații de amețeala. Poate sunt mai sensibil.

Altfel, Horizon Call of the Mountain e un titlu superb - nu mi-aș cumpăra ochelarii doar pentru el, clar. Sunt doar 12 ore de jucat, față de 40-50 de ore pe varianta normală, Forbidden West. Dar, dacă ai deja ochelarii, atunci trebuie jucat.

