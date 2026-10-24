iLikeIT. Emisiunea integrală din 24 octombrie 2026
iLikeIT. Emisiunea integrală din 24 octombrie 2026
Etichete: ilikeit,
iLikeIT. Emisiunea integrală din 24 octombrie 2026
Etichete: ilikeit,
iLikeIT. Emisiunea integrală din 17 octombrie 2026.
Am trecut de piraterie în era digitală, iar acum trecem în epoca în care oamenii au ajuns să își construiască singuri propriile aplicații de care au nevoie.
iLikeIT. Emisiunea integrală din 10 octombrie 2026
Mai multe persoane au fost evacuate dintr-un bloc din Sectorul 6 al Capitalei, după ce a fost semnalată o crăpătură între două scări, care se întinde de la etajul 5 până la etajul 8.
România trece la ora de iarnă în noaptea de sâmbătă spre duminică, 24 spre 25 octombrie 2026.
Barack Obama va face sâmbătă campanie pentru candidații democrați la Senatul SUA în Ohio și Michigan, două state-cheie în lupta pentru controlul camerei superioare a Congresului.