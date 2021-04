iLikeIT. Cum putem fi programatori fără să știm un limbaj dedicat

Cum putem să programăm fără să cunoaștem vreun limbaj dedicat, primele noțiuni le învățăm în ediția de joi a emisiunii iLikeIT.

Marian Andrei a venit pregătit la iLikeIT și a explicat noțiunile de bază.

Ca să cunoști programare sau un limbaj de programare trebuie să cunoști foarte multe formule matematice, multe sintaxe... Ei știu mai bine decât mine... Marian Voicu și Mihai Dârzan au creat o platformă de programare fără să cunoști programare, adică dacă tu faci o muncă repetitivă în fiecare zi, soluția lor e să facă această muncă pentru tine.

Marian Voicu, Procesio: „Am pregătit o demonstrație cu o aplicație de HR, considerăm că suntem un manager de HR și avem o listă de candidați pe care dorim să-i recrutăm sau să le transmitem că nu vom colabora.”

Mihai Dârzan, Procesio: „Ce am făcut noi, am definit procesul, și am făcut-o într-un mod vizual, practic am definit pașii ce trebuie realizați de platforma Procesio. Startul este primul pas, după care definim ce se întâmplă mai departe.”

Așa se ajunge la adăugarea automată a mailurilor și telefoanelor candidatului, dintr-o altă aplicație, de exemplu, iar aceștia primesc mail și sms că sunt selectați, sau din contră, că nu vom colabora cu ei.