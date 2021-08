ILikeIT. Cele mai bune aplicații de fitness pentru controlul kilogramelor, explicate de un nutriționist

Aplicațiile de fitness cu care ne putem menține în formă maximă au ajuns și la emisiunea iLikeIT. Invitata Iuliei Ionescu, antrenoarea Carmen Albiter, a prezentat plusurile și minusurile acestora.

Carmen Albiter este instructor de fitness și nutriționist și a explicat în emisiunea iLikeIT cum se împacă tehnologia din viața de zi cu zi cu dieta și controlul kilogramelor.



Carmen Albiter, instructor de fitness: „MyFitnessPal o aplicație care ne ajută să conștientizăm câte calorii mâncăm noi zilnic. Spre exemplu, noi am băut dimineață un fresh de portocale, îl adăugăm aici, și ne spune în momentul acela câte calorii are el. Este destul de bogat caloric, are în jur de 200-300 de calorii... ce se întâmplă cu aceste aplicații? De fapt vin în ajutorul nostru ca să conștientizăm, și este foarte important, pentru că ce aud zilnic și toată lumea se vaită, eu nu mănânc nimic dar totuși nu slăbesc, sau eu nu mănânc nimic și mă îngraș. Noi nu ne dăm seama că mâncând ce i-a rămas copilului, sau două bucățele de sendviș noi ne-am luat un aport de câteva sute de calorii. Nu ne-am dat seama pentru că nu conștientizăm, de aceea aplicațiile acestea ne ajută, noi introducem fiecare lucru pe care l-am mâncat și la finalul zilei vedem câte calorii am mâncat și ajungem să vedem că am mâncat exact necesarul nostru sau poate ceva mai mult, adică putem să ne menținem sau chiar să creștem din nemâncatul acesta nimic. Adică, tu te-ai așezat la masă și ai avut trei mese pe zi, cum recomandăm noi toti nutriționiștii...

Eat and Track este foarte drăguță, pentru că îți dă variante de mese, și cu poze, și par foarte atrăgătoare, poți să le schimbi, dacă nu îi place spre exemplu ton cu lămâie, dai swipe și îți dă altă variantă, piept de pui cu altceva...”