ILikeIT. Asociaţia "Ateliere Fără Frontiere" donează calculatoare pentru școala online. Cum poți ajuta copiii defavorizați

ILikeIT. Asociaţia "Ateliere Fără Frontiere" do...

Aproape șase mii de copii şi profesori din toată ţara au avut acces la școala online în 2020, datorită programului EDU-CLICK, al Asociaţiei "Ateliere Fără Frontiere".

Au fost donate peste 2.000 de calculatoare în şcolile din mediul rural. Iar aproape 160 de tone de deşeuri electrice au fost colectate şi 125 de tone - deja reciclate.

Veștile bune pot continua, dacă se implică mai mulți oameni!



Cum putem ajuta, aflam de la Iulia și de la invitații ei, la iLikeIT.

Lorita Constantinescu: „Ateliere Sociale este o asociație care își propune să integreze pe piața muncii persoane vulnerabile, cei care colectează, recondiționează și pregătesc pentru reciclare calculatoarele și celelalte deșeuri electrice și electronice sunt persoane vulnerabile, cu o situație socială foarte complicat și pe care nu îi sprijinim , le formăm abilitățile și îi sprijinim să-și găsească un loc de muncă ulterior pe piața muncii. Persoanele vulnerabile ne sunt recomandate de alte organizații sociale, lucrăm în rețea cu acestea și cu alte instituții ale statului. Ei ne recomandă persoanele noi îi angajăm cu carte de muncă și ei urmează un proces de acompaniere socio-profesională, edu-click este unul din proiectele de dobândire a abilităților de muncă, învață cum să se comporte la un loc de muncă..”

Iulia Ionescu: Vedem și rezultatele, în 2021 ați donat fix 2021 calculatoare...

Costin Dragnea: „Da, este aproape, între timp am adunat și mai multe, anul ăsta atingem o cifră record, de 4.000 de calculatoare donate în total, o cifră mult mai mare de când a început pandemia, unde înainte donam undeva la 2.000 de calculatoare pe an, acum am încercat să dublăm pentru că nevoia a crescut foarte, foarte mult”

Iulia Ionescu: Știu că noi putem să donăm orive fel de echipamente electrice către voi, că vă ocupați și de reciclarea lor..”

Lorita Constantinescu: „Noi suntem un colector autorizat, colectăm orice fel de apart electronic și electric, de mici și mari dimensiuni, orice se bagă în priză...”