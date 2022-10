iLikeIT. Al doilea cel mai scump smartwatch lansat de Apple. Fitbit și Google vin și ele cu noutăți

Apple Watch Ultra costă 5500 de lei. Este al doilea cel mai scump ceas lansat de Apple vreodată.

Este un ceas dedicat unor sportivi de performanță, unor atleți sau unor fani înrăiți, care caută să cumpere cele mai noi produse de la Apple.

Așadar, cumva, ceasul acesta mă încântă și mă dezamăgește în același timp.

Mă dezamăgește pentru că seamănă ecranul, interfața, fețele de ceas seamănă foarte mult cu celelalte ceasuri pe care Apple le vinde deja, inclsiv cu un Apple Watch Series 4 pe care îl folosesc de vreo patru ani aproape. Are același meniu și în foarte puține ocazii pare că se mișcă mai bine decât el.

Altfel trebuie să laud bateria. Pe mine m-a ținut vreo patru zile.

Are câteva funcții foarte complexe pentru cei care fac scufundări, pentru alpiniști. Din punctul acesta de vedere este un ceas minunat pentru că are și niște senzori capabili să monitorizeze 24/7 absolut tot ce face sportivul, alergătorul, cel care merge pe munte. Are GPS foarte rapid care se conectează instant la sateliți. Îți găsești traseul ușor dacă ești pe munte, de exemplu.

Iar ca design, da, este diferit pentru că este foarte butucănos. Ecranul este plat acum, nu este curbat ca la Watch series 7 sau 8 și avem două butoane în plus.

Rotița este mai mare ca să poată fi folosită mai ușor. Mai există un buton pentru shortcut-uri. E același buton ca la celelalte ceasuri de la Apple, iar aici, în partea stângă avem încă un difuzor foarte mare și un buton portocaliu pe care putem seta diverse scurtături. Dacă țin apăsat mai mult timp pe el intru în acest mod de urgență și am în plus față de alte ceasuri acest compass backtrack.

Are și o funcție de sirenă. Acest ceas poate fi auzit de la peste 300 de metri disitanță și are un zgomot specific. Are și acesta detecție în caz d accident, de căzături, să sune la numerele de urgență.

De la Fitbit avem 3 ceasuri pe care le-am văzut și la IFA Berlin. Am aici Versa 4, Sens 2 și Inspire.Inspire costă 500 de lei, l-am văzut deja în magazine în această perioadă. Este o brățară nu foarte scumpă, cu o aplicație foarte bună, cu senzori foarte buni și pe care nu prea simți că o porți la mână, ideală pentru monitorizarea pașilor, exerciții ușoare, ca să vezi câte calorii ai ars și foarte bun și pentru somn.

Sens 2 este varianta mai scumpă a lui Versa 4. Ce are în plus este EKG și un senzor special pentru monitorizare stresului.

Și cel pe care l-am folosit eu ieri și peste noapte pentru monitorizarea somnului și cred eu că se va vinde foarte bine. Acesta este Versa 4, care costă 1150 de lei și în sfârșit pe Fitbit avem un nou sistem de operare care se mișcă mult mai rapid. Este mult mai intuitiv ca să vezi cât de rapid ai fost peste zi, să vezi pulsul. Primșeti notificări în cazul în care pulsul crește foarte mult, iar aplicația este foarte intuitivă.

Pixel Watch va fi lansat de Google mâine, 6 octombrie 2022.

Dată publicare: 05-10-2022 09:25