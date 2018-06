iCEE.fest 2018. Ziua I: Facebook, Google și YouTube, despre tehnologia care conturează o nouă lume

Giganţi tech, peste 100 de speakeri din România şi din străinatate, peste 3000 de participanţi estimaţi, 7 scene, 9 linii de conţinut şi o petrecere pe înserat. Aşa a arătat prima zi a celui mai mare festival de tehnologie.

iCEE.fest 2018 şi-a deschis joi porţile publicului interesat de trenduri din zona tehnologiei.

Ca în fiecare an, temele abordate în cadrul festivalului se află sub umbrela unui concept: “UPGRADE to your best version”, care îşi propune să exploreze modul în care tehnologia conturează o nouă lume, dar şi maniera în care specialiştii din domeniul digital pot ţine pasul cu aceste transformări.

Încă de la începutul ediţiei, cele 7 scene au devenit neîncăpătoare, participanţii putând asculta reprezentanţi ai unora dintre cei mai mari playeri din lume din zona tehnologiei: Facebook, Google, YouTube, CNN şi mulţi alţii.

"Lumea digitală schimba industrii despre care nu am fi putut crede că pot fi schimbate”, a spus Brandon Keenen ( Senior Digital Commercial Director , CNN Internaţional Commercial), într-un discurs mai amplu despre modul în care anul 2018 va fi unul revoluţionar în ceea ce priveşte transformările tehnologice din mediul online.

De asemenea, acesta a continuat spunând că brandurile şi companiile încep să se repozitioneze, trendul actual fiind crearea de experienţe unice şi autentice pentru consumatori.

Prima zi a festivalului s-a încheiat cu o petrecere şi relaxare, alături de Suie Paparude, The Mono Jacks şi alţi artişti în vogă.

Şi vineri porţile iCEE.fest vor fi deschise publicului.

