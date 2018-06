Cum poate tehnologia să influențeze comunicarea politică si publică?

Date, strategii și instrumente digitale vor fi dezbătute în cadrul iCEE.fest 2018, joi si vineri.

Tehnologia și utilizarea eficientă a datelor ne pot ajută să punem în aplicare o strategie de comunicare politică corectă și să ajungem, cu mesajul potrivit, la segmentul de public interesat.

Anul acesta, iCEE.fest a pregătit o nouă linie de conținut - Upgrade Democracy - aducând sub același acoperiș experți în comunicare politică pentru a demonstra cum tehnologia digitală transformă organizațiile, instituțiile și politica.

E un subiect de actualitate, mai ales după celebrul scandal “Cambridge Analytica”, si un exemplu legat de cum datele pot fi folosite în comunicarea publică în mod etic.

Pe scena evenimentului vor fi tratate teme precum: regândirea democrației, conceptul de propaganda, recâștigarea încrederii și termenii și politica datelor personale, plus multe altele.



• UPGRADE Democracy a luat naștere la inițiativa Majoritas Academy și se adresează deopotrivă specialiștilor în marketing digital, guvernanților, analiștilor politici, jurnaliștilor și tuturor cetățenilor care aspiră la o societate democratică altfel.

Democrația, sub diversele ei forme, a fost nevoită să se reinventeze în momentul în care tehnologia a schimbat pentru totdeauna viitorul comunicării politice.

Accesul la informații si open government a modificat radical poziționarea politicienilor față de votanții lor, cei care se mută treptat în online, devenind:

• Mai informați: pot urmări îndeaproape fiecare discurs al politicienilor și, ca atare, pot observa schimbările din mesajele acestora

• Mai puternici: Accesul la informații le dă votanților puterea de a schimba politica în timp real, prin ideile și cauzele pe care le susțin.

Inovatoare și eficientă pe de o parte, tehnologia a dus însă și multe provocări care au blocat sau cel puțin au perturbat dialogul real între public și instituții, între politicieni și votanții lor.

5 factori de blocaj în comunicarea politică:

1. Conceptul ”balonul/ bulă de filtrare (Filter Buble)” (izolare intelectuală și informațională ca urmare a acțiunilor unui algoritm de filtrare și profilare online)

2. Fenomenul Fake News (contribuie la izolarea intelectuală și informațională; agravează divizarea și segregarea în societate)

3. Eroziunea încrederii publice în instituții și politicieni

4. Creșterea anxietății cetățenilor și teama de viitor

5. Supraîncărcarea cu informații a cetățenilor

Cum este posibil să se depășească toate provocările și să se treacă peste acești 5 factori de blocaj?

Iată câțiva dintre speakerii din cadrul Upgrade Democracy @ iCEE.fest 2018 (lista completă e aici) care și-au propus să răspundă la această întrebare (și multe altele): Dan Kanninen (analist și consultant politic), Kyriakos Pierrakakis (Director de cercetare al diaNEOsis), Eric Schultz (Consultant independent și fost ambasador al Statelor Unite ale Americii in Zambia), George Birnbaum (Consultant Politic Independent), Lucian Despoiu (Fondator & CEO Majoritas și Managing Partner al Kondiment), Radu Puchiu (fost secretar de stat în Secretariatul General al Guvernului, consilier de stat pe probleme de IT&C și servicii online), Vlad Hatieganu (Co-fondator și Manager al Majoritas Insights), Dan Mercea (Lector Senior în Sociologie în cadrul Universității din Londra și Editor Asociat al revistei Information, Communication & Society), Petrit Selimi (CEO Millennium Foundation Kosovo, Former Acting Foreign Minister and Deputy Minister of Foreign Affairs of Republic of Kosovo), Cristina Moise (Data Architect) și Bálint Porcsalmi (Consultant politic, președinte executiv UDMR).

Teme importante ce urmează să fie dezbătute în cadrul UPGRADE Democracy:

• facilitarea înțelegerii noilor transformări în campaniile politice digitale

• campaniile electorale și implicațiile lor

• dezbaterea politicilor publice

• diplomația digitală și conceptul de Open Government

• acțiuni și initiative civice care să ducă la modernizarea și actualizare democrației.

Interactive Central and Eastern Europe Festival – pe scurt, iCEE.fest – va prezenta la Bucuresti având pe cele 7 scene speakeri de la companii precum Facebook, Google, The New York Times, Shazam, CNN sau Netflix cele mai noi tendințe în digital si tehnologie.

Anul acesta, sunt nu mai puțin de 9 linii principale de conținut – agenda completă e aici - si aproape 200 de reprezentanți ai unor mari companii care vor susține prezentări si workshopuri, la care se adaugă speakeri si traineri independenți, cunoscuți în întreaga lume.

