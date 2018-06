iCEE.fest 2018. Peste 300 de elevi și studenți pot participa gratuit. Unde se pot înscrie

Elevii si studenții pasionați de tehnologie si antreprenoriat pot participa săptămâna viitoare, GRATUIT, la cel mai amplu festival dedicat transformărilor generate de Internet, iCEE.fest 2018

Peste 300 de elevi si studenți pot participa gratuit la cel mai amplu festival dedicat Internetului si transformărilor generate în business si în societate de tehnologie, iCEE.fest 2018, care are loc la Bucuresti joi si vineri, săptămâna viitoare.

Organizatorii au demarat anul acesta un program intitulat Bursele iCEE.fest, cu un mecanism simplu: elevii si studenții care doresc să participe, dar nu îsi permit un bilet de acces, chiar dacă beneficiază deja de reduceri de 50%, trebuie să se înscrie până cel târziu luni, 11 iunie, pe o pagină dedicată aflată la adresa: www.iceefest.com/bursele-iceefest-2018

După anunțul lansării programului, dezvoltatorii aplicației Kuende – o nouă platformă social media care se adresează mai ales tinerilor - au decis să se implice si au cumpărat biletele disponibile, devenind partener exclusiv al programului (încă sunt locuri disponibile).

„Programul anunțat de iCEE.fest vine în perfectă armonie cu misiunea noastră de a crea o rețea socială care să îi scoată pe adolescenți din mediul captiv, din telefonul mobil, si să le ofere experiențe reale, în viața reală, cu diverse provocări si concursuri în care să se antreneze. De aceea, am decis să sprijinim această inițiativă, mai ales că accesul la informație de calitate din domeniul transformării digitale poate avea un impact major în dezvoltarea personală si în cariera celor care vor participa la program. În plus, festivalul este genul de experiență pe care ne propunem să le-o oferim utilizatorilor platformei noastre”, spune Pavel Antohe, fondator si CEO Kuende.

De altfel, compania care dezvoltă Kuende a participat în anii trecuți la competiția dedicată afacerilor din digital si tehnologie aflate la început de drum care se desfăsoară la festival sub numele „200 Seconds of Fame” - găsiți aici detalii despre ediția din acest an, unde cel mai tânăr participant are doar... 9 ani.

Interactive Central and Eastern Europe Festival, pe scurt – iCEE.fest, aduce la Bucuresti săptămâna viitoare peste 170 de speakeri si experți internaționali în Internet, transformare digitală si tehnologie care vor prezenta timp de 2 zile, pe 7 scene si 9 linii distincte de conținut cele mai noi tendințe în comunicare, conținut online, e-commerce, fintech, e-health, realitate virtuală si augumentată, creativitate si altele.

Sunt asteptați în jur de 4.000 de participanți, din care 30% din afara României.

Agenda primei zile a festivalului joi, 14 iunie, este descrisă aici iar cea de-a doua, vineri, 15 iunie, aici.

