Ține de noi să o folosim în avantajul nostru spune un fost director al Google X și una dintre cele mai cunoscute voci internaționale din domeniul tehnologiei. Invitat la IQ Summit București, expertul susține că avem șanse să recuperăm decalajul față de marile puteri tehnologice, dacă învățăm să folosim AI pentru a ne dezvolta propriile idei.

Va deveni AI cea mai mare realizare a omenirii sau cea mai mare greșeală?

Este întrebarea la care Mo Gawdat, fost director Google X, a căutat răspunsuri timp de 2 ani în discuții cu oamenii care construiesc viitorul inteligentei artificiale: Elan Musk, Sam Altman sau Geoffrey Hinton.

Căutarea lui a devenit un documentar: „Chasing Utopia”, prezentat și la București, unde expertul a mărturisit ca tehnologia ne poate face mai capabil ca niciodată. Cu o condiție: să învățăm să o folosim în avantajul nostru, nu să o lăsăm să gândească în locul nostru.

Mo Gawdat: "Pentru prima dată în istoria omenirii, fiecare dintre voi, cei aflați în această sală, poate depăși orice student de la Harvard, orice absolvent de Stanford, orice doctor în științe de la MIT. Este o cursă nouă și o nouă linie de start, pentru că inteligența artificială ne-a adus pe toți la același nivel. Așa că, în loc să stați și să vă îngrijorați pentru viitor, apucați-vă să învățați."

Iar sfatul lui nu se aplica doar pentru meseriile noastre, ci si la relațiile personale. Inteligența artificială începe să se strecoare și în relațiile de cuplu. Uneori, pana acolo încât doi oameni ajung să nu își mai scrie unul altuia și să lase două programe să vorbească între ele.

Iar sfatul lui este surprinzător de simplu: să învățăm să folosim cele mai avansate tehnologii, fără să pierdem legăturile dintre noi.

Mo Gawdat: „Într-o lume în care aproape orice altceva va fi delegat mașinilor, tocmai această abilitate vă va face să ieșiți în evidență”.