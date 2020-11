Cum să-ți editezi pozele pentru Instagram. Ioana Puiu, invitată la ILikeIT

Invitata Iuliei Ionescu în emisiunea „ILikeIT” a explicat cum se pot edita cu succes fotografiile care apoi sunt publicate pe Instagram.

Ioana Puiu a fost invitata Iuliei în emisiunea „ILIkeIT” și a făcut o demonstrație de editare a fotografiilor pe un dispozitiv mobil. Ioana, care are succes pe rețelele sociale, folosește patru aplicații, gratuite, dar cu funcții suplimentare care pot fi cumpărate.



Ioana Puiu: „În principiu, folosesc patru aplicații care sunt mai mult sau mai puțin gratuite, dar le puteți folosi gratuit. Folosesc Pixart-ul in proportie de 90%, dacă achitați o sumă pe lună sau pe an beneficiați în plus de alte stickere, funcții. Mai folosesc și lightroom pe care probabil toată lumea îl știe, puteți folosi gratuit, puteți să achitați dacă vreți beneficii în plus, dar eu consider că varianta gratuită este foarte benefică și ea, pentru că folosesc presetări, de exemplu aici mi-am cumpărat câteva filtre care îți permit să modifici cromatica pozei și să ai un feed cat mai cursiv, cat mai vizual.”

Iulia Ionescu: Și efectele respective, cât costă?

Ioana Puiu: „Depinde, pot fi un euro, doi,cinci depinde, în funcție de complexitatea presetării, de stadiul pe care ți-l alegi, dar poți să-ți faci și singur presetarea respectivă, pe care o copiezi și o folosești într-un folder special.

Mai este snapseed-ul, este o aplicație foarte utilă, gratuită, mie îmi place foarte mult să măresc detaliile, devine poza mult, mult mai clară față de cum era înainte, aici toate aplicațiile sunt gratuite”.