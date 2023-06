Cum funcționează o barcă inteligentă, de cercetare. A parcurs zeci de mii de mile marine în Oceanele Pacific și Atlantic

Cine a fost la bord și cum a fost această aventură, aflăm în ediția de luni a emisiunii iLikeIT.

Oleg Margina: „ A fost foarte interesant. Adevărul e că am mers foarte mult. Toată viața m-am pregătit pentru asemenea ieșiri și am insistat să fie o barcă mai specială, mai inteligentă. Dacă în mod normal noi ne deplasăm cu bărci de charter, care sunt mai mult pentru distracție, pentru vacanțe, eu am încercat să găsesc un sens mai adânc în toată această pasiune. Spre deosebire de o barcă normală, să zicem, o barcă sportivă sau una de charter, cea de expediție este făcută puțin altfel, este mai robustă, mai rezistentă și este făcută să reziste o perioadă mai îndelugată în larg”.

Mai multe detalii despre barca inteligentă aflați în clipul video de mai sus.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , , Dată publicare: 19-06-2023 11:12