Cum arată și cu ce este jocul românesc creat cu bani de la Comisia Europeană

Ne uităm astăzi la jocuri fabricate în România. Cu detalii vin Marian Andrei și invitații săi.

Andrei Olaru și David Moscovici, de la Critique Gaming, ne prezintă al doilea joc pe care l-au făcut până acum.

”Good Morning AI este un joc care te pune în rolul unui educator de inteligență artificială din anul 2064. În Amsterdamul viitorului ai răspunderea de a educa inteligența artificială care urmează să conducă orașul. Primar de inteligență artificială e treaba jucătorului să-i dea reguli etice, de politică, cu care respectivul să avanseze și să facă orașul mai bun. Toate în timp ce încerci să-ți echilibrezi viața personal, începi să te ocupi de securitatea procesoarelor cuantice care îl operează și multe provocări pe parcurs”, povestește David Moscovici.

”Ne apropiem de a lansa un demo”

”Am început să lucrăm la acest joc la începutul lui 2020, dar am făcut o pauză îndelungată cât timp așteptam o decizie a Comisiei Europene pentru un grant la care am aplicat cu acest joc. După ce am obținut răspunsul la sfârșitul lui 2020, am lucrat în 2021 și acum ne apropiem de a lansa un demo”, spune și Andrei Olaru.

Toate informațiile despre acest joc pot fi obținute din video-ul atasat.