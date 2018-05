Creatorul robotului Sophia avertizează: Inteligența Artificială se va dezvolta, iar roboții se vor trezi!

Un specialist în robotică este de părere că nu va mai trece mult timp până când primul om se va căsători cu un ... robot.

David Hanson, cel care a creat-o pe celebra Sophia, robotul, subliniază faptul că oamenii fac deja sex cu roboții, acum, în 2018.

Potrivit New York Post, acest expert crede că androizii vor obține același drepturi civile ca și oamenii până în anul 2045. Iar asta va include ”dreptul de a se căsători, de a deține terenuri și de a vota la alegeri”.

El și-a expus aceste previziuni într-un studiu care se numește “Entering The Age Of Living Intelligent Systems and Android Society”, realizat în colaborare cu PlayStation pentru viitorul joc “Detroit: Become Human”.

Acest joc urmărește viața roboților în lumea oamenilor.

Hanson se așteaptă ca roboții să depășească ”aproape tot ce au făcut oamenii” până în 2035. Iar până în 2038, androizii se vor revolta și vor începe ceea ce el numește drept ”Mișcarea pentru Drepturile Civile ale Roboților”.

Însă el avertizează că omenirea va încerca să-i trateze în continuare pe roboți ca pe niște cetățeni de mâna a doua, chiar dacă aceștia sunt la fel de inteligenți ca noi.

”Între timp, inteligența artificială nu va sta pe loc. Pe măsură ce oamenii vor cere tot mai multe mașinării inteligente, Inteligența Artificială se va dezvolta, ajungând la un punct în care roboții se vor trezi și vor insista pe faptul că au dreptul să existe și să trăiască liber.” - mai spune el.

