Compania Apple nu a lansat încă iPhone 12, dar a prezentat două noi iPad-uri

Compania Apple nu a lansat, încă, așteptatul iPhone 12, dar a prezentat două ceasuri noi, Watch Series 6 şi Watch SE, precum și două noi tablete: iPad Air şi iPad (8th gen).

Potrivit News.ro, noul iPad 8 diferă foarte puţin faţă de cel vechi, atât ca design, cât şi din punct de vedere tehnic. Cea mai importantă noutate este cipul A12 Bionic, despre care Apple spune că este cu 40% decât vechiul procesor şi de două ori mai rapid în ceea ce priveşte performanţa grafică.

În rest, este aceeaşi tabletă cu ecran de 10,2 inch, care acum va costa 329 dolari.

Lucrurile devin mult mai interesante în cazul noului iPad Air. Acesta are un “liquid retina display” de 10,9 inch, cu o rezoluţie de 2360 x 1650 pixeli.

Agerpres

A14, SIP-ul de la baza noii tablete, are în compunere 11,8 miliarde de tranzistori şi este, conform Apple, primul construit pe un proces de 5 nanometri. Procesorul are 6 nuclee şi promite să fie cu 40% mai rapid decât cel de pe vechiul iPad Air, iar GPU-ul are 4 nuclee.

La fel de interesant este şi faptul că Apple a integrat acum senzorul Touch ID în butonul de power. Practic, autentificarea se va face în momentul apăsării acestui buton.

Agerpres

În premieră pentru Apple, noul iPad Air va folosi o conexiune USB-C inclusiv pentru alimentare.

Preţul de pornire pentru iPad Air este de 599 dolari.