Aplicația care ajută la numărătoarea cuiburilor de berze

Barza, cea mai cunoscută dintre păsările sălbatice de la noi, este în centrul atenției luna aceasta.

Societatea Ornitologică Română face o numărătoare a cuiburilor și ne invită să contribuim la această statistică.

Este nevoie doar de un telefon inteligent și de aplicația "Uite, barza!".

Datele colectate vor ajunge inclusiv la distribuitorii de energie electrică. Aceștia promit să protejeze înaripatele care și-au făcut cuib pe stâlpi și riscă să se electrocuteze.

Pasionat de păsări, Marius Ursaciuc întâlneşte des în drumurile lui cuiburi de barză. Şi-a instalat pe telefon aplicaţia "Uite, barza!", iar atunci când are timp introduce date care sunt centralizate apoi de specialiştii Societăţii Ornitologice Române.

La rândul lor, aceştia trimit informaţiile către toţi distribuitorii de curent electric care au în proprietate stâlpi şi reţele.

Ovidiu Bufnilă, reprezentant Societatea Ornitologică Română: "Ei pot interveni, să ridice cuibul de barză, să îi monteze un cuib artificial. Să nu mai avem cazuri de mortalitate la berzele albe atunci când ating firele de curent electric."

Orice român cu un telefon inteligent poate ajuta la numărătoarea berzelor care ţine până la sfârşitul lunii.

Prin sate, localncii s-au învăţat cu prezenţa berzelor care nu fac gălăgie - dar sunt vestite pentru mizeria pe care o lasă în urma atunci când îşi amenajează cuibul.

Localnic: "Le-am fugărit eu cum am putut, dar au venit noaptea şi tot s-au instalat. N-am avut ce să le fac. Face mizerie, crăci, de toate. Dar ce să le facem?! Sunt ale noastre şi ele."

Localnică: "Am auzit şi eu că, dacă îi strici cuibul, vine şi îţi pune foc la casă. În rest, cică vine barza! Adică aduce copiii. E de bine!"

Marius Ursuaiuc: "Este un an bun de berze, chiar am văzut foarte multe cuiburi cu 5 pui, toţi dezvoltaţi foarte bine, datorită faptului că am avut un an ploios, au avut ce mânca."

În România, ultimul recensământ al berzelor a fost făcut în urmă cu 5 ani. În toată ţara erau atunci 5.400 de cuiburi. Barza este cea mai cunoscută specie de pasăre sălbatică de la noi. Obişnuieşte să rămână aici din martie până în august, când migrează spre Africa.

