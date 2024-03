Un fenomen violent este în ”trending” pe TikTok. Utilizatoarele din New York sunt lovite cu pumnul, la întâmplare, pe stradă

O serie de videoclipuri care au devenit virale, de la mai multe tinere utilizatoare de TikTok, povestesc despre faptul că acestea au fost lovite pe străzile orașului New York, provocând îngrijorare în rândul fanilor online cu privire la acest subiect.

Halley Kate Mcgookin, o persoană influentă pe rețelele de socializare, cu peste 1 milion de urmăritori, a povestit luni dimineață că trimitea un e-mail pe telefon în timp ce se plimba prin Manhattan, când un bărbat cu un câine s-a apropiat de ea și a lovit-o în față ... fără niciun avertisment.

"Băieți, literalmente mă plimbam și un bărbat a venit și m-a lovit în față", a spus Mcgookin într-un videoclip pe care l-a înregistrat după incident și care a fost văzut de peste 46 de milioane de ori.

"Doamne, mă doare atât de tare, încât nici măcar nu pot vorbi. La propriu, am căzut la pământ, iar acum s-a format acest ou de gâscă uriaș". - a spus ea, potrivit New York Times.

Shana Davis-Ross, un purtător de cuvânt al lui Mcgookin, a refuzat mai multe solicitări de a face comentarii cu privire la incident.

Oficiali ai poliției au declarat miercuri că au făcut o arestare într-un atac care se potrivește cu detaliile din cazul lui Mcgookin.

Alte femei au împărtășit recent experiențe similare pe TikTok.

Mikayla Toninato, o studentă în vârstă de 27 de ani de la Parsons School of Design, afirmă că a fost agresată pe 13th Street și Fifth Avenue.

Karina Dunford, un fotomodel în vârstă de 24 de ani, a declarat, de asemenea, că a fost atacată.

Agresiunile care se produc la întâmplătoare vin într-un moment în care anxietatea cu privire la criminalitatea din oraș se intensifică. O decizie recentă a guvernatorului New Yorkului, Kathy Hochul, de a desfășura Garda Națională și Poliția de Stat pentru a monitoriza sistemul de metrou din New York, a fost în mare parte un răspuns la aceste îngrijorări, deși episoadele de profil înalt care beneficiază de o mare acoperire online au adesea potențialul de a alimenta o impresie eronată despre criminalitate.

Departamentul de poliție a refuzat să răspundă direct la întrebările dacă incidentele fac parte dintr-o tendință mai largă, indicând în schimb o declarație anterioară:

"Poliția din New York este la curent cu un videoclip viral care circulă pe rețelele de socializare și care înfățișează o femeie care a fost agresată la întâmplare într-un atac neprovocat. Individul a fost arestat și acuzat".

Toninato a declarat într-un interviu telefonic că se îndrepta spre casă luni, în jurul orei 14.00, când un bărbat s-a apropiat de ea în apropiere de Union Square și a lovit-o în față.

"Nu l-am văzut venind pentru că mă uitam în jos, dar era un trotuar destul de gol și nu era nimeni în jurul meu", a spus ea. "Apoi m-a lovit cu pumnul și am țipat și m-am întors să văd ce tocmai se întâmplase. M-am simțit ca o experiență extracorporală. Nici nu-mi venea să cred ce s-a întâmplat și m-am întors, iar bărbatul se holba la mine în timp ce se îndepărta".

Toninato a spus că atunci când le-a trimis un mesaj prietenilor ei pentru a le spune ce tocmai se întâmplase, aceștia i-au răspuns trimițându-i videoclipul lui Mcgookin.

Marți, după ce a fost îndemnată de urmăritorii ei de pe TikTok, Toninato a mers la urgență, unde a spus că medicii i-au spus că are o comoție cerebrală. De asemenea, ea avea un ochi vânăt și un dinte ciobit.

O notă medicală analizată de The New York Times a confirmat că Toninato a fost consultată marți la New York University Langone.

Dunford a declarat într-un interviu telefonic că se plimba marți pe Avenue of the Americas, în apropiere de 23rd Street, când un bărbat s-a apropiat de ea din spate și a lovit-o puternic în ceafă cu un pumn închis.

Când s-a întors, acesta se uita fix la ea, ținând brațul întins, aparent gata să atace din nou. Ea a țipat, iar trecătorii l-au despărțit fizic de ea, înainte ca acesta să se îndepărteze.

Primarul Eric Adams a declarat marți, într-o conferință de presă, că orașul este tulburat de "acte de violență aleatorii".

Potrivit statisticilor poliției din New York, agresiunile criminale au crescut cu 3% față de anul precedent, iar agresiunile contravenționale au crescut cu 10% în aceeași perioadă.

Într-un alt interviu acordat săptămâna trecută la "The Reset Talk Show", Adams a declarat că social media ar putea face ca aceste acte să pară mai frecvente decât sunt.

"Când ai acte de violență aleatorii asupra cărora se pune accentul în mod repetat", a spus el, "arătând videoclipuri la nesfârșit - se joacă pe modul în care oamenii se simt în sistemul de metrou".

Adam Scott Wandt, profesor asociat și director adjunct pentru tehnologie la Colegiul John Jay de Justiție Penală, a declarat: "Atunci când o poveste despre un pumn în cap devine virală pe rețelele de socializare și apoi călătorește în întreaga țară, poate pune rapid în umbră faptul că orașul New York este, de asemenea, un oraș relativ sigur în care te poți plimba. Incidentele de acest gen pe rețelele de socializare pot crea impresia că New York este un oraș mult mai violent și mai plin de infracțiuni decât este în realitate."

"Este, de asemenea, important să ne amintim că mass-mediei de știri îi place să acopere povești despre violență și că oamenii sunt atrași să urmărească pe rețelele de socializare despre violență", a adăugat el, "ceea ce sporește șansele ca ceva să devină viral și să fie văzut de mulți."

Toninato, care este originară din Minnesota și s-a mutat la New York în august, a declarat că incidentul a făcut-o să se teamă să nu-și părăsească locuința.

"Nu m-aș fi gândit niciodată să postez un TikTok despre acest lucru, dar când prietenul meu mi-a trimis videoclipul lui Halley, m-a făcut să conștientizez faptul că ar putea fi vorba de o recidivă", a spus ea. "Am vrut doar să avertizez alte persoane și să încerc să împiedic ca acest lucru să se mai întâmple".

Dunford și-a mărturisit sentimentele trăite:

"Nu sunt una care face TikToks - este al doilea videoclip pe care l-am făcut în viața mea", a spus ea în interviu. "Intenția mea aici, foarte, foarte clar, este ca oamenii să știe că acest lucru se întâmplă."

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: