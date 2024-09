Agora, robotul care poate munci non-stop, inventat și produs de o firmă din București. Care îi sunt limitările

Echipa lucrează la aceeași tehnologie care poate să conducă și mașini pe stradă

Când nu sunt înfricoșători, roboții sunt absolut minunați. Nu de alta, dar le putem da lor munca grea... Un exemplu e chiar robotul produs de Agora, un start-up mic, din București. Roboțelul de curățenie poate să spele mii de metri pătrați pe zi, cu mici opriri de alimentare, și poate să navigheze singur și prin cele mai aglomerate spații.

Cândva, de pe această platformă plină acum cu clădiri de birouri, ieșeau sute de combine și utilaje bune pentru agricultură din România.

Din vechea platformă a mai rămas această mică anexă - singurul loc din care mai iese ceva palpabil - roboți.

Agora e o companie cu o mână de angajați. Fondatorii au adunat oameni talentați care fac unul dintre cele mai inteligente produse de curățenie din lume. Povestea companiei a început acum aproape 10 ani și poate că atenția nu a fost mereu îndreptată spre curățenie - de, altfel - dacă mă întrebați pe mine, magia acestei companii nu stă în sweep, ci în tehnologia care le permite să meargă singuri în orice spațiu.

Reprezentant companie: „De fapt hai să facem un robot, ei au zis - dacă tot studiem partea de autonomie. Am ajuns împreună la ideea de robot de curățenie pentru suprafețe. Acesta este un aparat care este operat de un operator, e împins - se cheamă push scrubber, am pus retrofit, l-am făcut autonom - cu senzori. Am ajuns să facem strămoș.”

Paul ne face turul sediului - care probabil va rămâne în scurt timp mic pentru ei. În fiecare cameră se lucrează la câte ceva - de la plăcile pentru electronică, la șasiul cu sistemul de curățare ori software. Și partea cea mai tare? Primele exemplare, inclusiv din acest produs final - care costă 39.000 de euro, au fost construite manual - fiecare șurub, sudură sau linie de cod a ieșit de aici.

„Aici este partea de proiectare, și se proiectează toate subansamblele și piesele, urmând ca ele să se ducă la furnizorii noștri, de debitare cu laser, CNC, îndoire, și o să vezi un subansamblu, care e în lucru. E o carcasă pentru pompa care stropește apa pe podea. Aceasta este o lamelă care se ajustează automat după suprafața solului. Se lipește și prin motorul de aspirație. E o pompă foarte puternică” explică el.

Paul Popescu: „Aici se lucrează la componentele din robot care sunt vitale. Aici animă robotul. E o placă de control, sunt niște semnale - acționează actuatori - sunt motoare sau acționări mecanice care sunt vitale robotului, desigur.”

Creierul este construit aici - cod cu cod, într-un limbaj comun omului și robotului. Micul Sweeper are și ochi, prin senzori LIDAR care compune tridimensional lumea oamenilor.

Reporter: Deci, voi dacă luați acest robot, și-l puneți într-un spațiu de 10.000 mp, va merge autonom?

Paul Popescu: „Avem posibilitatea și-și. Există o problemă, de fapt - nu e chiar o problemă - dar să zicem că dacă vede o ușă, va încerca să iasă pe ea. Trebuie să-i setezi limite, un cadru - o zonă în care să funcționeze.”

Matei Popescu: „El poate să facă în jur de 3.500 de mp pe ciclu de baterie. Asta e ce-l ține în loc, timpul de încărcare - schimbul de apă și apa reziduală. El face tot automat, are de curățat, se consumă apa curată și se întoarce singur. Stația de docare are apă curată, detergent.”

Partea interesantă a robotului, cum spuneam, este creierul. Pe lângă programarea clasică a unui robot autonom, are și un arbore de decizie. Vede lumea altfel decât noi și poate lua decizii singur - nu neapărat să se oprească atunci când dă peste vreun obstacol.

Vlad Moșoiu - inginer software: „În principal sunt culori alb-negru, și din când în când puncte de culoare. Ce vedeți cu roșu sunt ce vede laserul.”

Reporter: Dacă mă pun aici?

Vlad Moșoiu: „Îi pot vedea picioarele.”

După toate eforturile de programat, e și partea vânzărilor. Un produs bun se vinde de la sine, dar înainte ai nevoie ca alții să audă de tine.

Paul Popescu – CEO: „Ca orice alt business e greu, ăsta este și mai greu. E o zonă foarte avansată tehnologic, nu doar financiar - suntem în competiții cu cei care au bugete nelimitate.”

Reporter: Echipa ta pare motivată

Paul Popescu: „Unul din motivele pentru care este dificil, e knowledge, experiența echipei, nu avem o tradiție în zona de robotică.”

Tradiția însă se formează. Dovadă stau zecile de echipă din liceele românești care fac roboți campioni la mai toate competițiile importante din lume.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: