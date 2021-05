2,4 milioane de dolari, oferiţi la licitaţia pentru un loc în primul zbor turistic în spațiu. Când va pleca nava New Shepard

Blue Origin, compania americană producătoare de rachete a miliardarului Jeff Bezos, a dezvăluit că cea mai mare ofertă pentru un loc în nava spaţială New Shepard s-a ridicat la 2,4 milioane de dolari în a doua rundă a licitaţiei în curs de desfăşurare.

Compania a declarat că în prima rundă a licitaţiei numărul ofertanţilor a depăşit 5.200, aceştia provenind din 136 de ţări. Valoarea celei mai mari oferte nu a fost dezvăluită la încheierea rundei.

A doua rundă a fost lansată pornind de la 1,4 milioane de dolari, conform site-ului Blue Origin.

Acest proces va dura până la data de 10 iunie şi se va încheia la 12 iunie, cu o licitaţie online difuzată în direct.

Compania producătoare de rachete a anunţat că prima excursie suborbitală cu nava sa spaţială va avea loc la data de 20 iulie, un moment de referinţă în competiţia pentru introducerea unei noi ere a călătoriilor în spaţiu, cea a turismului spaţial.

Combo-ul New Shepard alcătuit din racheta propriu-zisă şi o capsulă concepută pentru a transporta şase pasageri, la o distanţă de peste 100 de kilometri deasupra Pământului, în spaţiul suborbital.

Această călătorie va dura doar aproximativ 10 minute în total.

Capsulă este echipată cu hublouri mari, ce acoperă mai mult de o treime din suprafaţa habitaclului.

Racheta va decola pe verticală, iar capsula se va separa de aceasta când va atinge o altitudine de circa 75 de kilometri, continuându-şi apoi traiectoria până când va depăşi altitudinea de 100 de kilometri.

Pasagerii aflaţi la bordul capsulei vor putea în acel moment să plutească în condiţii de imponderabilitate timp de câteva minute şi să admire curbura Pământului.

Nu este cunoscută identitatea primilor turiști în spațiu

În acest timp, racheta lansatoare va începe să coboare treptat şi va trebui să aterizeze controlat la un punct fix, pe o pistă, tot în poziţie verticală.

La rândul său, capsula va intra după aproximativ 10 minute în cădere liberă pentru a reveni pe Terra, iar coborârea va fi frânată cu ajutorul a trei mari paraşute şi a unor retropropulsoare, înainte de a ateriza într-o regiune deşertică situată în partea vestică a statului american Texas.

La începutul acestei luni, compania a anunţat că va oferi un loc pentru zborul inaugural ''unui cumpărător care va câştiga licitaţia organizată de Blue Origin", fără să dezvăluie identităţile celorlalte persoane care vor urca la bordul New Shepard.

Participanţii la licitaţie trebuie să propună sume care vor depăşi cea mai mare dintre oferte, pentru a putea să participe în continuare.

Fondurile obţinute în urma licitaţiei vor fi donate în beneficiul unei fundaţii create de Blue Origin, Club For The Future, care are misiunea de a încuraja tinerele generaţii să urmeze cariere în mediul ştiinţific.