Cum să investești în imobiliare cu 50 de lei și să primești chirie. Sfaturi ilustrate de educație financiară

Sunt doar câteva dintre mesajele apreciate de peste 150 de mii de oameni, pe pagina de Instagram Primul Milion. Educația financiară începe să aibă succes și pe rețelele sociale și poate fi ușor de înțeles, dacă mesajele sunt ilustrate, spune creatoarea acestei pagini, invitata Ștefanei Todică la emisiunea iBani.

„Am creat pagina primul milion din pasiune pentru oameni, pentru educația financiară și pentru ilustrații. Chiar dacă educația financiară a mai existat până acum în România, ea a fost cumva foarte greoi explicată și practic primul milion a venit să o ilustreze. Oricine poate să o înțeleagă și așa am ajuns cea mai mare comunitate de educație financiară, într-un singur an am ajuns de la 0 la 156 de mii de urmăritori.

Primul Milion este despre educație financiară, dar educația financiară este și despre mindset. (...) Majoritatea ilustrațiilor noastre sunt de succes pentru că sunt foarte ușor explicate și înțelesul tuturor”, spune Cristina.

„Principala problemă a educației financiare sau a lipsei banilor, mai degrabă, este că oamenii, în medie, cât produc atât cheltuiesc, pentru că ei nu știu ce să facă altceva cu banii. Și pentru că nu le ajung, dar aici există soluția de a produce mai mult. Există soluții în orice situație ai fi, și dacă ai foarte multe datorii, și dacă ai un salariu foarte mic, și dacă ai un salariu foarte mare și nu știi ce să faci cu el.

Sunt multe cazuri în care oamenii au foarte mulți bani și nu știu ce să facă cu ei, și cât produc, atât cheltuiesc și de aici se trage această problemă a majorității”, precizează creatoarea contului „Primul Milion”.

Care sunt cele mai apreciate sfaturi despre economisire, libertate financiară și investiții puteți vedea în video atașat.

12-12-2022