Cum pot firmele să ajute, fără niciun cost, oameni aflați în nevoie. Dan Bădin, partener Deloitte: “Există o lege”

Este vorba despre redirecționarea a 20% din impozitul datorat statului, printr-un formular care trebuie completat și depus la ANAF până la finalul anului. Companiile pot alege din peste 47.000 de unități de cult, asociații sau fundații.

Care sunt noutățile legislative și ce trebuie să facă firmele și ONG-urile pentru ca banii să ajungă la cei care au nevoie a explicat Dan Bădin, partener Deloitte, la emisiunea iBani prezentată de Ștefana Todică.

Dan Bădin: “Există o lege care se aplică începând cu acest an, prin care companiile pot să redirecționeze către diverse asociații, fundații, unități de cult o parte din impozitul pe profit care este datorat în mod normal bugetului de stat. Practic, ce este nou este faptul că acum companiile pot să declare acest această sumă de plată printr-un formular special, care va fi plătit direct de către ANAF către asociația, fundația respectivă. (...) Practic, prin această nouă lege se permite să se acorde sponsorizarea în limita credul creditului fiscal maxim pe care îl poate acorda societatea și practic și timpul prin care se poate acorda este cu șase luni de la data declarației fiscale, ceea ce înseamnă aproape 1 an de zile în plus față de termenele anterioare pentru plata acestor sponsorizări.“

Ce trebuie să facă ONG-urile care au nevoie de astfel de sponsorizări

Asociațiile, fundațiile sau unitățile de cult care vor să primească sprijin de la companii în acest fel trebuie să fie înscrise într-un registru, care se găsește pe site-ul ANAF:

În acest registru sunt acum în total peste 47.000 de entități, conform ANAF.

Dan Bădin: “Este o datorie, ca să mă exprim așa, a asociațiilor și fundațiilor să fie înscrise în acel registru astfel încât să poată beneficia de aceste sponsorizări. (…) Domeniile pot să fie cât se poate de extinse de la unități de cult, la orice zonă de ajutorare a copiilor, în scopuri caritabile, în scopuri de mediu, sportive, artistice. Toate aceste domenii sunt prevăzute ca atare în legea respectivă. Și bineînțeles, orice asociație și fundație care intră în una din aceste categorii poate beneficia de sponsorizările respective.”

Ce se întâmplă dacă firmele nu completează acest formular

Dan Bădin: “Banii aceia se vor duce la bugetul de stat și vor rămâne acolo, urmând să fie folosiți de către stat așa cum consideră de cuviință. Deci, practic, acest credit fiscal reprezintă o redirecționare a impozitului. Impozitul care ajunge în mod normal la buget, dar o parte din el ca și la impozit pe venit poate fi redirecționat de către companii către asociații și fundații. Dacă nu este redirecționat, rămâne la buget și statul folosește cum consideră de cuviință”.

Dată publicare: 11-07-2023 16:39