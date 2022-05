Afectați de creșterea prețurilor sunt și cei care au economii, nu doar românii care trăiesc de la o lună la alta.

​Este adevărat că nu sunt mulți cei norocoși sau chibzuiți, cu economii, dar sunt ceva bani în conturile românilor.

Potrivit Băncii Naționale, sunt 285 de miliarde de lei în total în conturi sau în depozite, iar sumele strânse cresc de la un an la altul. A fost o scădere în martie, la începutul războiului, atunci când unii și-au scos bani din bănci, și asta vedem de exemplu în scăderea înregistrată de conturile în lei, de 4,5% în aprilie față de ianuarie. Dar a crescut suma totală din conturile în euro, cu 9,5%. Deci vedem că mulți au cumpărat valută.

În total sunt peste 15 milioane de conturi cu economii. O persoană poate avea două conturi sau mai multe, deci vorbim de câteva milioane de români cu bani strânși. Si peste 55 de mii de conturi sunt cu sume de peste 100.000 de euro. Sunt bani care stau însă în conturi, nu produc niciun fel de câștig, deci bani care sunt mâncați de inflație, la fel ca cei ținuți acasă, cum se spune, la saltea. Se spune despre inflație că este un hoț nevăzut care ne fură din bani. Cu alte cuvinte, cum inflația a ajuns deja la 14%, dacă anul trecut aveam economisiți 100 de lei, acum am avea cu 14 lei mai puțin, pentru că putem cumpăra mai puțin din cauza scumpirilor. Recomandat este așadar să nu ne ținem economiile pe loc, să se devalorizeze, în afară de un fond de urgențe, ci să îi investim în ceva.

Haideți să vedeți ce variante avem. E adevărat că acum nu sunt multe instrumente care să producă suficient câștig cât să concureze cu inflația, deci acum intrebarea ar fi cum putem să pierdem cât mai puțin. În primul rând putem ține banii în depozite la termen, iar băncile au început să crească ușor dobânzile. Acum sunt oferte cu dobânzi chiar și peste 5% la un depozit pe un an, cu condiția să nu scoatem banii, pentru că pierdem dobânda. Sigur că este mult sub inflație, dar este mai mult decât deloc.

Putem, de asemenea, să investim în titluri de stat – un instrument financiar prin care statul se împrumută de la populație și plătește o dobândă. De exemplu, în luna mai a fost programul Tezaur cu dobânzi de 5,5 – 6,15%. La fel ca la depozite, putem alege perioada – 1-3 ani - și banii trebuie lăsați acolo pentru a primi dobânda.

Titlurile de stat sunt considerate și printre cele mai sigure investiții. Sunt și instrumente un pic mai sofisticate. De exemplu, fondurile mutuale. Mai toate băncile au astfel de departamente pentru investiții, putem vira lunar bani, chiar și sume mici, iar administratorii de fond investesc banii pentru noi în mai multe instrumente – titluri de stat, obligațiuni corporative sau acțiuni, un sistem similar cu pensiile private. Sau, putem investi in acțiuni in mod direct, la bursă. Ne putem uita la ce s-a întâmplat în trecut, de exemplu indicele BET, adică cele mai importante companii de la Bursa de Valori București, a inregistrat o creștere de aproape 10% în ultimul an.

Indicii bursieri înregistrează scăderi în această perioadă, din cauza războiului, a scumpirilor, după mulți ani în care au fost creșteri, deci trebuie să știm că există volatilitate pe aceste piețe. La fel și dacă vorbim de alte tipuri de investiții. Aurul, de exemplu, este popular mai ales în perioade de criză. Unii specialiști recomandă să avem o mică parte din portofoliu, în jur de 5-10% în astfel de active, tocmai pentru că sunt volatile.

Și foarte populare în România sunt investițiile în imobiliare, și aici trebuie să avem grijă pentru că piața poate fi imprevizibilă acum. Oricum, orice am alege, trebuie să avem în vedere trei lucruri: că orice investiție înseamnă și riscuri, că e important să diversificăm, adică să investim în mai multe instrumente, nu să ținem toate ouăle în același coș și să știm că... cu cât investiția e mai sigură, cu atât câștigul e mai mic, cu cât risc mai mult, cu atât randamentul poate să fie mai mare. Acestea au fost doar câteva exemple, sunt multe solutii pentru a pune banii la treaba si... nu trebuie să fim bogați sau să avem economii consistente ca să investim. Putem să începem și cu 50-100 de lei pe lună.