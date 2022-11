Cum investim în perioade de criză. „Investitorii profesioniști se uită la viitor”

Este un an dificil pentru investitori. Piețele financiare au avut momente de scădere serioasă, astfel că nu e chiar ușor să gestionăm emoțional aceste minusuri.

Cum să abordăm situațiile de criză, cum să gestionăm portofoliul, să diversificăm și în ce să investim a explicat Horia Braun Erdei, CEO Erste Asset Management, la emisiunea „iBani”.

Horia Braun Erdei: „Primul lucru pe care trebuie să îl facem este să vedem ce mize avem pe piețele financiare, și să punem această miză în concordanță cu volatilitatea, adică să vedem pe piețele care s-au dovedit a fi volatile ce expunere avem și poate să regândim puțin acea expunere, dar asta nu înseamnă neapărat să ieșim total din acea piețe sau din piețe în general, ci poate să încercăm să diversificăm acea expunere pe piețe în așa fel încât să fie în concordanță cu profilul nostru de risc și în același timp să fie cu adevărat o diversificare pentru perioada următoare”.

În plus, în astfel de situații, a lua decizii bune în astfel de situații înseamnă să privești spre viitor.

„Al doilea lucru este, deși avem tentația să ne uităm la trecut și ne gândim la cât am investit și ce pierderi am astăzi poate, de fapt și de drept investitorii profesioniști se uită la viitor în general și întotdeauna trebuie să îți pui problema eu dacă astăzi tranzacționez emoțional și mă uit la trecut, există cineva în piață care se uită la viitor și acela în general va lua o decizie mai bună decât pot să iau eu sub influența emoțiilor. Asta este corelată și cu partea de miză, pentru că dacă ai miza prea mare trebuie să te echilibrezi puțin. Dar dacă ai miza corectă, atunci trebuie să te gândești la viitor.

Al treilea lucru este când mă gândesc la viitor, trebuie să mă gândesc realist. Când investesc pe piețele financiare, pun bani în mâna cuiva, respectiv cineva îmi datorează bani. Întrebarea este cine îmi datorează bani. Dacă îmi datorează bani statul român, statul american sau statul german, am o probabilitate foarte mare că îmi voi recupera banii. Și atunci gradul meu de liniște ar trebui să fie mai mare, chiar dacă volatilitatea pe parcursul investiției este prezentă și cu asta nu suntem obișnuiți. Dacă îmi datorează bani o entitate care are un rating slab sau nu am atât de mare atunci trebuie să îmi pun un semn de întrebare. Oportunități există, dar uită-te cine îți datorează bani”, a mai spus Horia Braun Erdei, CEO Erste Asset Management

Mai multe sfaturi și explicații, în înregistrarea video.

