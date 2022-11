(P) Black Friday 2022 - campanie contra inflației, cu reduceri de până la 90% la pretzmic.ro

Astfel, retailer-ul a încercat să construiască o campanie cât mai avantajoasă pentru clienți, în ciuda tuturor provocărilor economice.

Magazinul online de tip discounter pretzmic.ro, cu 11 ani de experiență în sectorul românesc de comerț electronic, a anunțat campania de Black Friday din acest an. Marile promoții vor lua startul pe data de 11 noiembrie 2022, ora 00:00, urmând să continue până la finalul lunii.

Fiind un context special în acest an, în care inflația majoră, războiul din apropiere și criza din domeniul energiei pun presiune pe situația financiară a tuturor, retailerul online pretzmic.ro a făcut eforturi pentru a pregăti o campanie de Black Friday cât mai amplă și mai avantajoasă pentru clienți, în ciuda tuturor provocărilor economice.

"Ne-am pregătit stocurile din timp, am căutat soluții cât mai bune de transport, furnizori noi, am negociat oferte cât mai bune și am sacrificat o parte din marja noastră de profit pentru a putea oferi publicului oferte de Black Friday chiar peste așteptări. Facem totul posibil pentru a continua politica noastră low cost", explică reprezentanții magazinului online de ceasuri de mână, gadgeturi, accesorii IT și fashion, produse utile pentru casă, timp liber, îngrijire personală și multe altele.

Reduceri de până la 90% în campania Black Friday din 2022

Stocurile în campania Black Friday 2022 la pretzmic.ro sunt limitate, dar anumite produse vor avea parte de stocuri suplimentate pe parcursul campaniei, sub forma unor noi valuri de reduceri. Produsele de tip chilipir, cu reduceri fabuloase de până la 90%, vor fi cu siguranță la mare căutare, așadar este de așteptat ca multe dintre aceste stocuri să fie lichidate în prima parte a campaniei promoționale de Black Friday. Reprezentanții pretzmic.ro subliniază că vor exista foarte multe game de produse cu prețuri extrem de avantajoase, inclusiv articole de pe segmentul premium, care vor ajunge să fie vândute la prețuri foarte accesibile.

Prețuri de start la produse din cele mai populare categorii

Ceasuri de mână de la 4,90 lei, genți și rucsacuri de la 35 de lei, seturi cadou cu ceasuri, bijuterii și alte accesorii de la 69,90 lei, ceasuri automatice de la 69,90 lei, boxe wireless de la 22,90 lei, căști de la 15,90 lei, bijuterii fashion de la 6,90 lei, smartwatch - smartband de la 19,90 lei, cabluri și baterii de la 3,90 lei, accesorii pentru telefon și laptop de la 9,90 lei, accesorii auto de la 9,90 lei - iată doar câteva dintre prețurile minime din categoriile de produse disponibile în magazinul online www.pretzmic.ro în cadrul campaniei promoționale de Black Friday.

În ultima perioadă, gama de articole comercializate de acest retailer online low-cost s-a dezvoltat puternic, iar noile categorii vor fi de asemenea incluse în promoția Black Friday 2022 cu prețuri atractive. Spre exemplu, vor exista accesorii pentru casă de 9,90 lei, organizatoare articole de la 14,90 lei, scule și unelte de 11,90 lei, produse sport și de îngrijire personală de la 14,90 lei, cosmetice de la 19,90 lei, jucării pentru copii de la 14 lei.

Transport gratuit la comandă de cel puțin 100 lei, plătită online cu cardul

Pentru a face cumpărăturile de Black Friday cât mai avantajoase, pretzmic.ro a venit cu o soluție și pentru transportul produselor. Orice comandă de cel puțin 100 lei plătită online cu cardul (metoda de plată recomandată în comerțul online) va beneficia de livrare gratuită prin curier, la nivel național. Astfel, banii economisiți la shopping online prin prisma reducerilor de Black Friday la ceasuri, gadgeturi și alte produse comandate de pe pretzmic.ro nu vor fi utilizați pentru plata transportului, ci magazinul pretzmic.ro va acoperi aceste costuri pentru clienți.

Campania Black Friday 2022 la pretzmic.ro, care promite mii de produse la cele mai mici prețuri din an, este programată între 11 și 30 noiembrie. Cu mai mult de un deceniu de prezență activă în sectorul e-commerce, magazinul online pretzmic.ro oferă la prețuri atractive o gamă variată de produse: ceasuri de mână, căști wireless, boxe bluetooth, dispozitive smartwatch și brățări smart fitness, bijuterii fashion, accesorii fashion, produse utile pentru casă, grădină, îngrijire personală și timp liber.

