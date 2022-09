Ce ar face un profesor de finanțe cu 10.000 de lei, în plină inflație. Investițiile sigure

Radu Ciobanu, profesor de finanțe la Academia de Științe Economice, a fost invitatul Ștefanei Todică. Tendințele actuale sunt de scădere a inflației, a explicat el.

„Într-adevăr, am observat un tren crescător a inflației în ultimele 6-7 luni, sperăm să fi ajuns la un platou, astfel ca rata inflației să nu se mai ducă mai sus, prin urmare vedem o temperare a creșterii prețurilor, dar asta nu înseamnă că vor scădea, vor crește în continuare, dar nu într-un ritm accelerat. Într-adevăr, prognoza BNR arată pe undeva faptul că rata inflației se va diminua, ceea ce înseamnă că putem spera la faptul că nu vom mai avea creșteri de acum încolo.”

Ștefana Todică: Bine ar fi, dacă avem economii, să nu-i ținem la saltea și să-i investim în ceva, eu aș întreba în ce ați investi o sumă nu foarte mare, 10.000 de lei, spre exemplu.



Radu Ciobanu: „Dacă am o sumă pe care nu vreau să o plasez pe o perioadă lungă de timp, nu e bine să o ținem la saltea, e clar că pe o inflație de 15%, cum se prognozează, vom pierde. Din păcate, avem și perioade în care nu putem să contracarăm tot efectul inflației, că n-o să găsim oportunități sigure, cu risc zero, care să ne ofere, cei 1500 de lei, spre exemplu (suma pe care am pierde-o dacă am decide să păstrăm 10.000 de lei la saltea, n.r.). E bine să începem cu ceea ce ne este la îndemână, un depozit bancar, spre exemplu, într-adevăr, nu ne aduce mult, 5-6-7%, dar este o oportunitate să nu pierdem atât de mult, titluri de stat, sunt sigure, nu presupun o impozitare a câștigului pe care îl obținem, și pot să ne aducă niște câștiguri pe o perioadă mai lungă de timp, doi-trei ani. Pentru 10.000 de lei, putem să avem în vedere o perioadă de un an de zile, 7-8% este un randament destul de bun.”

Mai multe detalii, în VIDEO.

