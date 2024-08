I like AI. AI-ul nu obosește, spre deosebire de oameni și repetă procesul până obține un rezultat satisfăcător

La noua ediție a emisiuni I like AI , îl avem invitat pe Viorel Spînu, Senior Software Developer cu experiență de peste 15 ani în proiectarea și construirea de sisteme software. Este, de asemenea, un pasionat al domeniului Inteligență Artificială.

Acum câțiva ani am văzut pe YouTube un clip amuzant cu un părinte care și-a rugat copiii să-i scrie niște instrucțiuni pentru a-l ajuta să facă un sandviș cu unt de arahide și marmeladă. Tatăl urmează instrucțiunile exact așa cum sunt scrise. Îți recomand să-ți iei câteva minute și să-l savurezi; este foarte amuzant.

În mod ironic, mi-am adus aminte de acest clip în timp ce încercam să găsesc un prompt bun pentru un LLM care să mă ajute să duc la bun sfârșit un proiect la care lucrez. Eficiența unei inteligențe artificiale depinde foarte mult de calitatea comenzii.

Și asta ne învață Viorel Spînu, un om cu foarte multă experiență în antrenarea "micilor prieteni" care rulează pe calculator. Tot el a fost și cel care mi-a descurcat mintea încurcată de atâtea unelte de AI.

Viorel Spînu: Aș putea spune că de vreo 12 ani mă ocup de AI, încă de pe vremea când antrenarea se făcea pe placa video a calculatorului tău.

Marian Andrei: Deci, aproape o epocă, dacă e să ne uităm la evoluția tehnologiei. Am discutat despre AI, mai ales de când au apărut LLM-urile, cum ar fi Gemini și GPT, și mă întrebam cum ar trebui să privim ultimul an, de când această tehnologie a devenit accesibilă publicului larg. Cum facem să nu ne simțim copleșiți de toate aceste noutăți și să nu devenim temători la locul de muncă?

Viorel Spînu: Înțeleg perfect întrebarea ta și frica este absolut naturală, mai ales că lucrurile evoluează cu o viteză fantastică. De exemplu, lucram la un sistem care nu funcționa așa bine seara, dar când m-am trezit a doua zi dimineață, am aflat că Lama a lansat versiunea 3.1, în timp ce eu foloseam Lama 3.0. Am făcut upgrade și totul a funcționat mult mai bine peste noapte, fără ca eu să modific nimic. Această viteză de schimbare poate fi copleșitoare. De aceea, cred că ar trebui să ne dăm un pas înapoi și să privim lucrurile în ansamblu. Astfel de schimbări rapide s-au întâmplat de multe ori în istorie.

Marian Andrei: Așa este, dar dacă te uiți la oamenii care nu sunt la fel de pasionați sau interesați de tehnologie ca noi, aceștia au nevoie de empatie și de ghidare. Cum îi putem ajuta?

Viorel Spînu: Sfatul meu pentru ei ar fi să înceapă cu primul pas, pentru că, de obicei, cel mai dificil lucru într-o călătorie de un milion de pași este să faci primul pas. Odată ce ai făcut primul pas, restul devine automatism. Când privești tehnologia ca pe ceva necunoscut și opac, fricile te pot ține departe, dar blocajele sunt doar în mintea ta.

Marian Andrei: Tu oferi cursuri online gratuite pentru oameni. Ce feedback primești de la cursanți? Am văzut că începi de la un nivel foarte de bază.

Viorel Spînu: Da, am început acest curs tocmai pentru a aborda teama oamenilor din jurul meu. Am lansat un curs gratuit despre AI care pleacă de la lucruri foarte simple. Feedback-ul a fost fantastic. Am început acum două luni și cursul este structurat astfel încât primești prima lecție imediat ce te înscrii, iar lecțiile următoare vin săptămânal. Mă bucur foarte mult să văd cum oamenii se dezvoltă și cum percep acest fenomen dintr-un unghi diferit față de mine.

Marian Andrei: Am avut un invitat inteligent, la fel ca tine, care a spus că după mouse și tastatură, acum avem o nouă modalitate de a interacționa cu calculatorul – verbal, prin comandă vocală.

Viorel Spînu: Da, într-adevăr, ultima demonstrație de la OpenAI cu GPT-4.0 mi s-a părut fantastică, mai ales modul în care emulează sentimentele în voce, făcându-te să simți că ai o conversație reală.

Marian Andrei: Ceea ce poate fi un pic înfricoșător, nu-i așa?

Viorel Spînu: Da, vedem astfel de soluții de la OpenAI și Google, dar eu nu aș folosi termenul "înțelegere" pentru ceea ce fac aceste modele. Un LLM (Large Language Model) nu este nimic altceva decât o colecție imensă de numere. În cazul Lama 3.1, vorbim de 450 de miliarde de numere. Când discuți cu un LLM, e ușor să cazi în capcana de a crede că ai un interlocutor uman, dar nu este așa.

Urmăriți interviul integral în video-ul atașat!

