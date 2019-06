Tinerii își schimbă des locul de muncă și au pretenții tot mai mari: ”Toţi muncim pentru bani”

Peste jumătate dintre românii angajați în prezent au în plan să-și caute o nouă slujbă. Potrivit unui studiu recent, 7 din 10 sunt nemulțumiți de salariu, mediu de lucru și relațiile cu șefii și colegii.

Pe de altă parte, specialiștii în recrutare spun că tinerii sunt printre cei mai nestatornici la locul de muncă și tentați să vâneze doar cele mai bune oferte.

Constantin a schimbat mai multe locuri de muncă, iar de patru luni lucrează la o nouă companie din industria IT.

Asta după ce a primit o ofertă finaciara mai bună, dar a găsit, spune el, şi colegi mai prietenoşi şi şefi mai înţelegători şi deschişi la dialog.

Constantin Vrabie, angajat IT: "Am trecut prin job-uri de help desk, service help desk, am fost şi programator la o firmă şi am continuat să caut să cresc. La celelalte job-uri nu eram satisfăcut de ce făceam. Sunt persoane nemulţumite de nivelul salarial, de echipă, şefi."

De câteva zile, şi Diana este angajată într-un pub din Braşov, după ce a lucrat şapte luni într-o sală de jocuri de noroc. Programul era obositor şi includea şi ture de noapte. Acum venitul s-a mărit cu 20 la sută.

Diana Belici, ospătăriţă: "Evident că toţi muncim pentru bani şi unul dintre motive este acesta. Se fac bănuţi în ospătărie, cunoşti oameni noi, români sau nu, şi poţi să legi prietenii."

Potrivit unui studiu eJobs, peste 14 la sută dintre angajaţi vor să îşi schimbe locul de muncă în mai puţin de 6 luni iar cei mai optimişti - peste 20 la sută - cred că pot primi o ofertă chiar şi în câteva săptămâni. Pentru cei mai mulţi contează salariul şi mediul de lucru.

Un alt studiu, făcut Best jobs, arată că cele mai vânate oferte au fost în transporturi, resurse umane, IT, financiar şi în vânzări.

Matei Muraru, specialist recrutare şi HR: "Unii vor o schimbare, alţii un salariu mai mare, unii vor o relocare, au copiii, familile în alte oraşe. Absolut toţi angajatorii se plâng ca le pleacă oamenii într-un ritm foarte rapid."

Angajatorii din tehnologia informaţiei sunt dispuşi să ofere facilităţi ca să îşi păstreze oamenii.

Georgiana Zugravu, responsabil recrutare companie IT: "Programul este flexibil, au posibilitatea să lucreze şi de acasă."

Pentru cei mai mulţi angajaţi şi colectivul este extrem de important.

