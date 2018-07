Taxa pentru podul de la Feteşti ar putea fi eliminată. "Autostrada e ruşine"

Taxele pentru traversarea podurilor de la Fetești și Giurgeni ar putea fi eliminate. Doi deputați au depus un proiect de lege în acest sens.

Deși propunerea pare atrăgătoare pentru șoferi, reprezentanții Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere spun că sumele ar trebui suportate de bugetul statului. Doar anul trecut s-au strâns aproape 160 de milioane de lei din aceste taxe.

Ca să treacă Dunărea, la Feteşti, şoferii plateasc în prezent între 13 şi 91 de lei, iar la Giurgeni, între 11 şi 64 de lei. Un proiect legislativ depus la Senat propune eliminarea acestor taxe.

Robert Boroianu, deputat PNL: "Considerăm că astăzi în România prin aceasta taxa de fapt facem o suprataxare, având în vedere că plătim deja prin rovinieta toate aceste taxe datorate statului român. Pe teritoriul altor state pe unde trece Dunărea, nu se plateasc asemenea taxe pentru poduri."

"Arata vraişte toate drumurile, iar autostrada e o ruşine”, spune un şofer. Şi pentru companiile de transport ideea este atrăgătoare, dar unii patroni se tem de eventuale riscuri.

Ion Lixandru, patronul unei companii de transport: "Să nu se spună apoi că nu mai avem poduri pentru că nu mai avem taxe. Podurile trebuie întreţinute permanent. Nu pot să spun că am făcut o şosea şi nu mai trec pe ea."

Reprezentanţii CNAIR susţin că eliminarea acestor tarife ar aduce după sine alte taxe. Alin Șerbănescu, purtător de cuvânt al CNAIR: "În momentul în care noi nu am avea aceste sume, din aceste tarife, practic aceste sume ar trebui completate din bugetul de stat. În momentul în care am prelua de la bugetul de stat sumele am plăti toţi, inclusiv cei care nu au autoturisme şi nu folosesc reţeaua de drum naţional."

Doar anul trecut, staţia de taxare de la Feteşti a adus în conturile Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere 124 de milioane de lei. Alte aproape 34 de milioane de lei au venit de la podul de la Giurgeni.