Tarom ar putea reveni pe plus după 17 ani. Estimează un profit net de 278,53 milioane lei în 2024

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii a publicat în transparenţă decizională proiectul de Ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al Companiei Naţionale de Transporturi Aeriene Române – TAROM.

De asemenea, compania vrea să semneze în acest an contractele de achiziţie a patru aeronave Boeing 737 MAX8 (o aeronavă în leasing financiar şi trei aeronave în leasing operaţional). De altfel, pe 3 iulie 2024 compania Tarom a anunţat semnarea contractului de leasing pentru achiziţia a două aeronave Boeing 737 MAX 8, cu CDB Aviation, subsidiara irlandeză a CDB Financial Leasing Co., Ltd. Cele două aeronave fac parte din procesul de modernizare a flotei TAROM şi vor fi livrate în perioada decembrie 2025 - ianuarie 2026.

”Pierderea preliminată/realizată în anul 2023 a fost în valoare de 99.471.170 lei, iar în urma măsurilor din planul de restructurare corelate cu Business Planul, pentru anul 2024 este prognozat un rezultat pozitiv, respectiv profit, în valoare de 278.530.870 lei, în creştere faţă de rezultatul anului 2023 şi care ar urma să acopere parţial din pierderile provenite din anii precedenţi, iar plăţile restante ar urma să scadă de la valoarea preliminată/realizată în anul 2023 de 340.673.320 lei la valoarea estimată de 115.022.460 lei la finalul anului 2024”, se arată în Nota de fundamentare.

De asemenea, Tarom şi-a bugetat venituri totale de 2,333 miliarde lei şi cheltuieli totale de 2,054 miliarde lei, pentru acest an.

”Veniturile totale au fost estimate în valoare de 2.333.172.900 lei, mai mari decât preliminatul/realizatul anului 2023 cu 30,62%, respectiv cu suma de 546.923.360 lei, din care: veniturile din exploatare, în valoare de 1.907.210.690 lei, au fost estimate mai mari decât preliminatul/realizatul anului 2023, cu 38,10%, respectiv cu suma de 526.170.990 lei; veniturile financiare, în valoare de 425.962.210 lei, au fost estimate mai mari decât

preliminatul/realizatul anului 2023 cu 5,12%, respectiv cu suma de 20.752.370 lei”, se mai arată în proiectul de act normativ.

Cheltuielile totale pe anul 2024 au fost estimate în valoare de 2.054.642.030 lei, în creştere faţă de preliminatul/realizatul anului 2023 cu 8,96%, respectiv cu suma de 168.921.320 lei.

Cheltuielile cu personalul, în valoare de 210,76 milioane lei, au fost programate în scădere cu 1,28% faţă de suma de 213,5 milioane lei aprobată în anul 2023.

Cheltuielile aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete, în valoare de 2.311.220 lei, au fost fundamentate în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, astfel: pentru directori - valoarea componentei fixă prognozate este de 1.209.980 lei; pentru consiliul de administraţie – valoarea este de 1.101.240 lei.

Durata mandatului pentru membrii Consiliului de Administraţie este de 4 ani, fiind numiţi pe selecţie de la data de 15.06.2024 până la data de 15.06.2028.

Sursele de finanţare a investiţiilor au fost estimate în anul 2024 la valoarea de 236,1 milioane lei, prognozate în creştere cu 2.397,22%, respectiv cu suma de 226,65 milioane lei faţă de cele preliminate/realizate în anul 2023, fiind prevăzute din: surse proprii - în valoare de 126.810.680 lei; alocaţii de la buget (din ajutorul de stat de restructurare) - în valoare de 109.294.690 lei.

Cheltuielile pentru investiţii, programate pentru anul 2024 la valoarea de 180.429.270 lei, au fost estimate în creştere cu 1.808,35%, respectiv cu suma de 170.974.540 lei în anul 2024 faţă de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2023 şi au fost prevăzute pentru:

- investiţii în curs: 20.951.200 lei;

- investiţii noi: 21.753.510 lei;

- investiţii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări): 136.678.690 lei, pentru bunurile proprietate privată;

- dotări în valoare de 1.045.870 lei.

Numărul de personal, în conformitate cu Business Planul, prognozat la finele anului 2024 de 1.313 salariaţi. Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat conform Legii anuale a bugetului de stat pe anul 2024 – legea nr. 421/2023, în valoare de 12.106 lei/salariat, a fost estimat în creştere cu 11,01% faţă de cel preliminat/realizat în anul 2023.

Tarom are de recuperat creanţe restante în valoare de 11 milioane lei, programate în scădere cu 30,87% faţă de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2023.

Compania estimează totodată plăţi restante, pentru anul 2024, în valoarea de 115,02 milioane lei, în scădere cu 66,24%, respectiv cu suma de 225,65 milioane lei faţă de nivelul preliminat/realizat al acestora în anul 2023, care a fost de 340,67 miliaone lei.

Compania naţională de transporturi aeriene române Tarom a fost înfiinţată în anul 1954.

Compania TAROM are în vedere ca obiectiv principal pentru anul 2024 măsurile necesare menţinerii sustenabilităţii companiei, conform Business Planul 2020-2029, strategie ce presupune etape şi măsuri succesive, graduale şi dinamice, efectele lor fiind pe termen scurt, mediu şi lung, oferind posibilitatea redresării.

”Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli propus pentru anul 2024 a fost întocmit luându-se în considerare previziunile de operare a curselor regulate interne/ externe şi a curselor charter cu flota disponibilă din parcul de aeronave, ajustat de previziunile veniturilor şi cheltuielilor în conformitate cu ultima variantă a Business Plan-ului transmis la Comisia Europeana privind măsurile de eficientizare pentru îmbunătăţirea performanţei companiei pentru următorii 10 ani menţionate în Business Planul 2020-2029, care vizează analizele economice ce au arătat că este necesar un Ajutor de Stat acordat sub forma unui împrumut pentru menţinerea în operare a unei întreprinderi aflate în dificultate într-o primă etapă, urmat de un Ajutor de Stat de Restructurare”, se menţionează în document.

Printre măsurile de eficienţă operaţională din Planul de restructurare al companiei Tarom, înaintat Comisiei Europene, au fost propuse:

continuarea procesului de reînnoire a flotei. Astfel, în anul 2024, se vor încheia contractele de achiziţie a 4 aeronave Boeing 737 MAX8 (o aeronavă în leasing financiar şi trei aeronave în leasing operaţional);

încetarea operaţiunilor TAROM pe anumite rute;

vânzarea/ închirierea slotului de pe Aeroportul Heathrow - Londra în condiţii de piaţă;

valorificarea participaţiilor deţinute de Tarom la societăţile Globe Ground şi RFS;

valorificarea prin închiriere pe termen lung a terenului liber şi a clădirii de birouri construită în anul 1940.

Propunerea bugetară pentru anul 2024 include următoarele măsuri:

efectul ieşirii din patrimoniu prin vânzare a celor patru aeronave AIRBUS A318 aflate în proprietatea companiei;

vânzarea perechii de sloturi zilnice utilizate de Tarom pe aeroportul internaţional Heathhrow din Londra (LHR).

Conform Bussines Planului, compania Tarom şi-a propus să ofere un produs corespunzător şi aeronavele potrivite pentru fiecare segment de piaţă în parte, optimizând astfel gradul de ocupare şi obţinerea unui venit mediu pe pasager care să permită menţinerea unui trend pozitiv, care să creeze condiţiile necesare pentru obţinerea de profitabilitate pe toate segmentele de piaţă deservite de compania TAROM.

