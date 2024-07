Suedia a adoptat o nouă lege, care permite bunicilor să beneficieze de concediu parental plătit

Suedia a adoptat o nouă lege, care permite bunicilor să beneficieze de concediu parental plătit atunci când au grijă de nepoții lor, pe o perioadă de până la trei luni din primul an de viață al unui copil.

Conform legii, părinții pot transfera o parte din indemnizația lor generoasă de concediu parental bunicilor copilului.

Un cuplu de părinți poate transfera un maxim de 45 de zile altor persoane, în timp ce un părinte singur poate transfera 90 de zile, potrivit Agenției de asigurări sociale, citată de Associated Press.

Această țară scandinavă cu 10 milioane de locuitori, cunoscută pentru sistemul său de protecție socială finanțat de contribuabili, a construit de-a lungul generațiilor o societate în care cetățenii sunt îngrijiți din leagăn până în mormânt.

În Suedia aveți dreptul să nu lucrați în totalitate atunci când se naște copilul. Indemnizația parentală este plătită pentru 480 de zile, sau aproximativ 16 luni, pentru fiecare copil. Dintre acestea, indemnizația pentru 390 de zile este calculată pe baza venitului integral al persoanei, în timp ce pentru restul de 90 de zile, persoanele primesc o sumă fixă de 180 de coroane (17 $) pe zi.

Există și alte beneficii pentru părinți în Suedia: aceștia pot, de asemenea, să lucreze cu ore reduse până când copilul împlinește 8 ani, în timp ce angajații guvernamentali pot beneficia de aceste ore reduse până când copilul împlinește 12 ani.

În schimb, Statele Unite sunt una dintre puținele țări - și singura țară industrializată - care nu are o politică națională privind concediul de maternitate plătit. Family and Medical Leave Act oferă lucrătorilor americani eligibili până la 12 săptămâni pe an de concediu protejat la locul de muncă, dar această perioadă nu este plătită.

"Nu avem niciun drept federal, la nivel național, la concediu parental plătit", a declarat Vicki Shabo, care face cercetări și pledează pentru programe de concediu medical și de familie plătit în Statele Unite, în cadrul think tank-ului New America din Washington, D.C.

Alexandra Wallin, de la Agenția de asigurări sociale din Suedia, a declarat pentru televiziunea suedeză SVT că noua lege "va oferi mai multe oportunități".

Cu toate acestea, regulile pentru bunici, a spus ea, sunt aceleași ca și pentru indemnizația parentală obișnuită și necesită ca o persoană să fie asigurată pentru indemnizația parentală, ceea ce majoritatea oamenilor din Suedia sunt.

Există condiții pentru acordarea indemnizației pentru creșterea copilului - de exemplu, un pensionar își poate lua și concediu pentru creșterea copilului, caz în care indemnizația se bazează pe pensia persoanei. O persoană nu poate căuta un loc de muncă sau de studiu în perioada în care primește indemnizația pentru creșterea copilului.

În orașul central Avesta, la aproximativ 140 de kilometri nord-vest de Stockholm, Ritva Kärkkäinen a declarat pentru SVT că se gândește să își ia liber de la serviciu pentru a avea grijă de nepoții săi.

În 1974, Suedia a înlocuit concediul de maternitate specific sexului cu concediul parental pentru ambii părinți. La acea vreme, așa-numita asigurare parentală permitea părinților să ia șase luni de concediu pentru fiecare copil, fiecare părinte având dreptul la jumătate din zile.

Cu toate acestea, după această schimbare, doar 0,5% din concediul parental plătit a fost luat de tați, potrivit Agenției de asigurări sociale. În prezent, în Suedia, tații beneficiază de aproximativ 30 % din concediul parental plătit, a declarat agenția.

