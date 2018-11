Soluția firmelor pentru lipsa de personal: roboți sau angajați instruiți de la zero

Pro TV

Companiile din România pierd peste 10 miliarde de euro, anual, din cauza plecării muncitorilor calificaţi în străinătate.

Cifra apare într-un raport al unei firme de consultanţă, care a analizat efectele deficitului de personal în Europa, şi este egală cu 6 la sută din PIB-ul ţării.

Potrivit unui studiu PricewaterhouseCoopers, companiile din Estul Europei au pierderi uriaşe din cauza lipsei de personal calificat.

Firmele din România pierd - de pildă - echivalentul a şase la sută din PIB, iar la acest capitol doar vecinii bulgari stau mai prost decât noi.

Muncitorii români calificaţi au plecat în Vestul Europei, iar şcolile profesionale s-au desfiinţat în mare parte. În aceste condiţii, doar societăţile care investesc în pregătirea celor fără calificare reuşesc să se descurce.

Manager resurse umane: "Singura şansă este să căutăm personal pe care noi să îl recalificăm la locul de muncă. Pentru companie înseamnă nişte costuri enorme, care în primele 90 de zile ar fi o cheltuială de minim 2-3 mii de euro. Şi nu este aceasta singura cheltuială, deoarece ne confruntăm cu fluctuaţia de personal. Instruieşti cam patru persoane să îţi rămână o persoană."

Sorin a terminat un liceu cu profil teoretic în Timişoara, iar la final nu s-a ales cu nicio calificare. Pentru că ducea lipsă de personal, proprietarul unei tipografii a decis să îl angajeze şi să investească în pregătirea lui.

Sorin: "Terminând un profil matematică-fizică, nu te formezi în nicio meserie. Aici am început de la zero, nu ştiam exact despre ce este vorba. Am lucrat iniţial pe tipografie digitală."

La fel ca el, în tipografie sunt şi alţi angajaţi. Absolvent al unei şcoli profesionale de tapiţeri auto, Ionuţ a ajuns să lucreze cu maşinile din imprimerie după ce proprietarul l-a calificat la locul de muncă.

Ionuț: "N-am putut să exersez ca job tapiţerie auto, pentru că nu am găsit joburi disponibile şi atunci am preferat să caut altceva, un job stabil."

Team Leader: "Avem persoane care au luat-o de la zero, nu au avut nicio calfiicare. Noi i-am instruit la locul de muncă, am avut răbdare cu ei. Instruirea se desfăşoară pe o perioadă de 90 de zile."

În România, cele mai afectate de criza de personal sunt companiile din domeniul producţiei, construcții şi transport.

Şoferii - de exemplu - au plecat din ţară pentru salarii de peste 1.700 de euro pe lună în Belgia, Franţa şi Germania.

Ca să facă faţă lipsei de angajaţi calificaţi, unele companii de transport angajează începători, pe care îi pregătesc la locul de muncă.

Șef scoală de formare personală - societate de transport: "Costurile pentru fiecare angajat ar fi undeva la 10 mii de lei, pe care care societatea se obligă să le acorde în plus. Ei pe timpul şcolarizării obţin nişte salarii."

În lipsa angajaţilor, alte companii au început să îşi cumpere echipamente care permit automatizarea producţiei.

