Românii care câștigă bani pe internet au obligația să declare veniturile și să plătească impozit

Un ghid cu reguli dedicate lor a fost publicat pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, iar inspectorii asteaptă să fie depuse în jur de un milion de declarații. Cei care nu fac asta, riscă amenzi.

ANAF a început încă de anul trecut să-i verifice pe cei care fac bani pe internet. Conform broșurii, persoanele fizice care obțin venituri din postări realizate pe TikTok, Instagram, Facebook sau Youtube, inclusiv cei care au câștiguri din criptomonede, trebuie să depună declarația unică privind impozitul pe venit până pe 25 mai.

Declarația se depune fie la unul dintre ghișeele ANAF, fie prin poștă sau online, prin intermediul platformei Spațiu Virtual Privat, dezvoltată de Fisc. Influencerii sunt obligați să plătească 10% din venitul anul estimat. De anul acesta, autoritățile au impus mai multe praguri pentru cei care realizează venituri mai mari.

Practic, pentru câștigurile extrasalariale mai mari de 6 salarii minime brute, influencerii sunt obligați să plătească și contribuția la sănătate. Procentul de CASS este de 10%.

În schimb, pentru veniturile care depășesc 12 salarii minime brute pe economie se plătește și contribuția la pensii, în cotă de 25%.

Pentru venituri mai mari de 24 de salarii minime brute, suma de plată se dublează. În anul 2023, salariul de bază minim brut pe țară este de 3.000 de lei lunar.

Verificările durează mult și implică resurse

Veniturile, spun inspectorii fiscali, trebuie declarate și în momentul în care sunt încheiate diferite bartere. Mulți primesc gratuit diferite produse, excursii, vacanțe, rezervări la diferite restaurante sau hoteluri și trebuie să plătească în contul lor.

Adrian Bența, consultant fiscal: ”O să am un registru de plăți, iar plățile sunt inclusiv în natură, adică nu mă duc la ANAF să spun că am cumpărat trei nasturi, că am cumpărat cinci parfumuri, dar eu voi depune o declarație unică, unde toate aceste bunuri în natură le cuantific în bani. Întrebarea este la ce preț? La prețul la care l-aș fi cumpărat eu, dacă nu aveam acel barter”.

În cazul celor care refuză să facă astfel de precizări, inspectorii ANAF pot urmări circuitul banilor, de exemplu, cum au fost plătite diferite produse sau cine a asigurat costurile pentru diverse vacanțe. Este adevărat, spun specialiștii, verificările durează mult și implică o serie de resurse.

Cristian China-Birta, influencer, consultant social media: ”Inclusiv juriștii discută între ei. În esență, asta e cea mai mare problemă, pentru că foarte multe companii nu aveau bani să plătească influencerii și foloseau barter, le ofereau excursii, vacanțe. Eu scriu de produsul ăla și zic l-am cumpărat. Dar treaba nu este corectă, dar o să meargă piața în zona gri – și o să zică – prinde orbul, scotea-i ochiul, o să fie de multe ori”.

Pe de altă parte, spun creatorii de conținut, pașii pentru depunerea declarației sunt destul de greoi. În plus, în această industrie, sunt foarte greu de estimat veniturile realizate pe parcursul unui an.

Arnold Vieriu, influencer, manager de agenție de publicitate: ”Lucrez într-o industrie unde există foarte multe campanii care vin cu o săptămână înainte, niciodată nu știi ce bugete există, nu există vreun stas, o să știu că o să câștig un venit de x euro, este foarte nepredictibil”.

Anul trecut, inspectorii ANAF au verificat peste 1.000 de români care obțineau bani fie de pe rețelele sociale, fie din tranzacții cu monede virtuale. Potrivit datelor, jumătate dintre ei au fost depistați că nu și-au declarat corect sau complet veniturile. Cele mai mari nereguli au fost descoperite în București, Ilfov și Suceava. Mulți dintre cei verificați au primit somații şi au avut de achitat, în total, peste 100 de milioane de lei.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , , , Dată publicare: 17-02-2023 19:32