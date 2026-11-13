Primele restricții ar urma să intre în vigoare de anul viitor. Prima zonă vizată este centrul Capitalei. În perimetrul delimitat nu vor mai avea acces mașinile care nu respectă normele de poluare.

Din noiembrie 2027 sunt vizate mașinile Non-Euro și Euro 1, iar din 2028 cele Euro 2. Apoi, în fiecare an, intră următoarea categorie, până în 2031, când vor fi interzise toate mașinile sub Euro 6. În restul orașului, primele restricții ar putea fi impuse din noiembrie 2028.

Șofer: „Dacă toată lumea și-ar permite mașini performante, cred că toți am opta pentru mașini mai bune. Și eu conduc o mașină destul de veche. Dar ca măsură principală ar fi descurajarea circulației cu mașini, cel puțin în zona centrală.”

Șofer: „În zona centrală sunt de acord să nu se mai circule cu mașina. Păi mergi în urma mașinii... scoate un fum de...”

Accesul ar urma să fie verificat cu ajutorul camerelor care citesc numerele de înmatriculare. Regulamentul ar urma să stabilească și eventualele excepții de la aceste restricții, însă nu au fost enumerate.

Pe de altă parte, riveranii ar putea să primească bonificații, ca să renunțe la mașinile vechi. Conform Primăriei Capitalei, nivelul de poluare din București este de 4 ori peste valorile maxime.

Oana Neneciu, reprezentant platforma AerLive: „Noi, ce am recomandat primăriei și ce susținem este să nu punem taxe, să avem eventual un sistem prin care un cetățean până își schimbă mașina Non-Euro sau Euro 1, 2 veche, să poată intra de un număr limitat de ori în centrul orașului. Am propus un sistem de casare care să fie susținut de primărie, adică să nu plătești pentru casarea mașinii vechi, ci primăria să te sprijine”.

1,3 milioane de mașini din cele 2,8 milioane înmatriculate în București și Ilfov sunt poluante. Majoritatea sunt Euro 4, peste 800.000.

Mihai Stoica, director Asociația 2Celsius: „Am avut mai multe campanii în care ne-am uitat la noxele mașinilor și la particulele mașinilor direct la țeava de eșapament. Staționar și în mers. Ce ne arată nouă măsurătorile este grav. În primul rând pentru mașinile care nu au filtru de particule, asta se întâmplă la diesel.”

Planul este, deocamdată, în dezbatere publică. După consultare, documentul va fi supus la vot în Consiliul General.

La Londra, de exemplu, șoferii care intră cu vehicule care nu respectă standardele de emisii plătesc o taxă zilnică, iar, în Paris, restricțiile au fost extinse la 77 de localități din zona metropolitană.