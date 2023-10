Prețuri plafonate pentru alimentele specifice Crăciunului. Avertismentul experților

Pe listă au apărut și alte produse căutate de sărbători care ar trebui să își reducă prețul de luna viitoare, cum ar fi cozonacul, carnea tocată pentru sarmale sau drojdia.

Proiectul introduce în premieră și o limită pentru adaosul comercial, de cel mult 5%, pentru o listă de alimente aduse din alte țări. Este vorba despre câteva produse de bază: ulei, zahăr, faină, mălai, carne de porc, de pui, de vită, care nu mai trec aici prin procesul de procesare sau de abatorizare.

În proiect este precizat faptul că acestea trebuie să fie în cantități mai mari: peste 5 kg sau 5 l. Și pentru toate acestea adaosul comercial este plafonat la maximum 5%, la care se pot adăuga diverse cheltuieli, cu transportul sau angajații.

Autoritățile vor să evite în acest fel specula. După ce intră în vigoare această măsură, un comerciant nu va putea aduce de exemplu ulei din Ucraina, la un bidon de 100 de l, să îl ambaleze în sticle mai mici și să pună un adaos comercial uriaș pentru a ajunge la un preț asemănător cu cel de aici, ci doar 5%.

Pe de altă parte, pe lista cu alimente de bază care au adaosul plafonat au fost adăugate unele noi, la mare căutare de Crăciun: cozonacul, în contextul în care inițiatorii estimează că de sărbători se vor vinde peste 10 milioane, dar și smântână, carne tocată, orez, bulion de roșii, margarină și drojdie.

Acestea, împreună cu alimentele de pe lista actuală - pâine, lapte, iaurt, fructe sau legume vrac - însumează 21 de tipuri de alimente cu anumite gramaje, care vor avea adaosul comercial plafonat la 20% încă trei luni, adică până la finalul lunii ianuarie. Unele alimente au fost scoase de pe listă, de pildă pepenele verde, care a fost înlocuit cu perele.

Reprezentanții magazinelor atenționează că această prelungire vine și cu riscuri, pe lângă o posibilă ieftinire punctuală a acestor produse.

Feliciu Paraschiv, Asociația Micilor Comercianți: „Unele prețuri la alte produse decât cele din ordonanță au o tendință ușoară de creștere. Toată lumea vrea să își mențină o balanță de cheltuieli-plăți acceptabil. Noi, retailerii, am zis la un moment dat că dacă ține până la 1 decembrie e ok. Acum s-a prelungit până la sfârșitul lunii ianuarie. Cumva trebuie echilibrată balanța. La un detergent de vase, la un detergent de rufe, ajungem la prețuri mult prea mari ca să compensăm de fapt o plafonare de la produsele alimentare și nu am vrea să ajungem aici”.

Proiectul urmează să fie aprobat în ședință de Guvern până la finalul lunii. În ultimele zile, ANAF a dat amenzi de patru milioane de lei unor distribuitori care nu au respectat limitarea adaosului comercial.

Dată publicare: 20-10-2023