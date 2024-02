Prețul apartamentelor în 2024 în România. Cum se anunță piața imobiliară anul acesta

În contextul incertitudinilor economice și al schimbărilor semnificative în dinamica pieței imobiliare din România, anul 2024 se anunță a fi un an crucial pentru cei care vor să vândă, să cumpere sau să închirieze o locuință.

Cum se anunță piața imobiliară anul acesta și la ce să se aștepte cei care au de gând să încheie tranzacții?

Prețul apartamentelor în România în 2024

Un sondaj realizat de Storia arată că un procent semnificativ de 60% dintre cei care plănuiesc să facă o achiziție imobiliară în 2024 anticipează o scădere a prețurilor locuințelor.

În contrast, proprietarii care doresc să-și vândă sau să închirieze locuințele par să adopte o perspectivă optimistă, exprimând așteptări majoritare în privința creșterii prețurilor.

Conform sondajului, 39% dintre respondenți se așteaptă la o apreciere a valorii apartamentelor scoase la vânzare, iar 40% anticipează o tendință similară în ceea ce privește chiriile.

Un alt aspect crucial pentru cei implicați în piața imobiliară în 2024 este evoluția dobânzilor la creditele ipotecare. Majoritatea respondenților, cu un procent de 38%, prevăd o scădere a acestora, sugerând o posibilă îmbunătățire a accesibilității la finanțare pentru cei interesați să achiziționeze o locuință.

În anul 2023, 60% dintre participanții la studiu au exprimat intenția de a achiziționa o locuință, în timp ce 14% au manifestat intenția de a vinde.

Pentru 10% dintre aceștia, opțiunea a fost să închirieze, iar 1% au indicat că doresc să închirieze o proprietate.

Cu toate acestea, un procent de 15% dintre respondenți au afirmat că nu au avut nicio intenție imobiliară. În ceea ce privește cei care au efectuat achiziții imobiliare în 2023, 56% au raportat că procesul, de la începerea căutărilor până la finalizarea tranzacției, a durat mai puțin de 3 luni. Pentru 21% dintre participanți, acest proces a necesitat între 3 și 6 luni, în timp ce pentru 11% a durat între 6 luni.

Ce spun experții despre piața imobiliară

Pentru anul 2024, experții în finanțe bancare prognozează că activitatea pe piața imobiliară rezidențială va rămâne la cote ridicate, iar volumul tranzacțiilor cu locuințe va înregistra o creștere continuă. Această tendință este susținută de anticipata reducere a ratelor dobânzilor de referință, planificată pentru a doua jumătate a anului.

„Piața imobiliară intră în 2024 într-un moment interesant”, spune Danielle Hale, economist-șef al Realtor.com.

„În timp ce mulți experți anticipau scăderi semnificative ale prețurilor, în acest an, piața imobiliară a sfidat în mare măsură aceste așteptări, prețurile de vânzare a locuințelor scăzând an la an, timp de doar patru luni, iar prețurile tipice pentru locuințe scăzând pentru doar două.

Factorii care i-au determinat pe analiști să se aștepte la scăderi ale prețurilor locuințelor rămân în mare parte neschimbați sau mai rău.

„Imobiliarul este un motor major în economia noastră, iar Fed trebuie să vadă blocajul care există acum. Este o întrebare despre momentul în care ratele (la creditele ipotecare) vor începe să scadă semnificativ, nu dacă vor scădea”, spune Melissa Cohn, vicepreședintele regional la William Raveis Mortgage.

Participanții la studiul efectuat de Storia au fost întrebați despre așteptările lor cu privire la dificultatea procesului de căutare și achiziționare a unei locuințe.

Cea mai mare parte, adică 48%, au indicat că se așteptau la un nivel mediu de dificultate, în timp ce 40% au estimat că procesul va fi ușor. 12% dintre utilizatori au anticipat că procesul va fi dificil.

În final, majoritatea au menționat că experiența a fost conform așteptărilor (43%), 30% au afirmat că a fost mai ușoară, în timp ce 27% au susținut că a fost mai dificilă decât anticipaseră.

În ceea ce privește cei care au achiziționat o proprietate, 38% au recunoscut că au avut momente în care au întrerupt căutarea, motivând acest lucru prin faptul că proprietățile de interes depășeau bugetul (58%) sau pentru că au întâmpinat dificultăți în găsirea unor proprietăți potrivite (35%).

Alți 35% au așteptat să vadă evoluția prețurilor. Referitor la compromisurile făcute, 38% au fost nevoiți să suplimenteze bugetul, iar 19% au modificat zona de căutare. În schimb, 17% dintre cei care au cumpărat au menționat că nu au fost nevoiți să facă niciun compromis în alegerea locuinței.

Când au fost întrebați despre provocările financiare, 32% au declarat că nu au întâmpinat dificultăți semnificative. Însă, 18% au indicat că au avut de-a face cu o creștere a ratei pentru o proprietate cumpărată anterior prin credit, în timp ce 12% au precizat că valoarea avansului a depășit bugetul. Alți 10% au menționat că au fost afectați de creșterea prețurilor locuințelor de vânzare.

Cine are de câștigat

Conform studiului, 66% dintre respondenți au declarat că ar vrea să cumpere o locuință, iar 13% vor să vândă. 10% dintre respondenți afirmă că nu au niciun plan imobiliar, în timp ce 8% vor să închirieze o proprietate și 3% vor să găsească chiriași.

În ceea ce privește evoluția prețurilor locuințelor de vânzare, 60% dintre cei interesați de cumpărare declară că se așteaptă ca prețurile să scadă, 16% declară că se așteaptă să crească și 14% se așteaptă la o stagnare.

În mod similar, majoritatea persoanelor interesate de închirieri se așteaptă ca prețurile să scadă (43%) la proprietățile date în chirie. Totuși, 28% se așteaptă la creșteri și 22% au declarat că e posibil ca prețurile să stagneze.

În același timp, proprietarii care vor să vândă sau să închirieze se așteaptă în cea mai mare parte ca prețurile să crească, atât la apartamentele de vânzare (39% dintre respondenți), cât și la locuințele în chirie (40%).

„Analizând datele sondajului, putem observa că așteptările românilor reflectă interesele personale, astfel încât cei în căutare de locuințe speră la reduceri de prețuri, iar cei care vând sau închiriază se așteaptă la creșteri.

Totuși, în prima jumătate a lunii ianuarie, contactările de pe platforma noastră au crescut cu 53% față de aceeași lună a anului trecut. Așadar, trebuie să luăm în considerare faptul că măsurile fiscale adoptate și cererea în creștere înregistrată în primele săptămâni ale lunii ianuarie sugerează mai degrabă o tendință de creștere a prețurilor,” a declarat Monica Dudău, Marketing Manager Storia.

Conform prognozei, de câștigat ar avea cei care se pregătesc să cumpere o proprietate. Experții spun că vom avea parte despre o resetare completă sau o corecție. În orice caz, piața imobiliară se așteaptă să aibă parte de o scădere.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , Dată publicare: 09-02-2024 12:43