Peste 10.000 de copii au bani în contul Junior. Dobânda, anulată însă de inflație

Până acum, pentru 10 mii de copii s-au depus bani în schema de economisire lansată de Guvern acum patru luni.

Anunţul a fost făcut miercuri, în Parlament, unde ordonanţa a devenit lege. Opoziţia crede că este o modalitate prin care statul se împrumută ieftin de la populaţie. Reprezentanţii puterii au răspuns că este o schemă opţională şi că cine depune 1.200 de lei pe an va primi, în final, câte 600 de lei pentru fiecare an scurs, plus 3% dobândă.

Cei din Opoziţie spun că dobânda de 3% oferită este prea mică.

Dan Vâlceanu, deputat PNL: "De fapt, este o schemă de excrocare a populaţiei României. Este inadmisibil să propui o schemă de acumulare a statului prin care ia bani de la cetăţeni şi promite dobânda peste 18 ani. Şi este inadmisibil să propui populaţiei o dobândă de 3% cât timp inflaţia este de 4%."

Claudiu Năsui, deputat USR: "Criza de bani este mare. Cine-şi permite să economisească 100 de lei pe lună? Nu cineva care se află pe salariul minim, pentru care 100 de lei înseamnă 10% din salariu."

Parlamentarii UDMR au susţinut legea, dar cu o completare.

Csep Eva Andrea, deputat UDMR: "Nu există un contract care se va încheia între statul român şi titularul contului, care să aibă o garanţie pentru titluarul care depune aceste sume."

Lia Olguța Vasilescu, deputat, fost ministru al Muncii: "Contul Junior se deschide din oficiu, într-adevăr, pentru absolut toţi copiii din România. Asta nu înseamnă că vreun părinte este obligat de cineva ca să depună suma de 1.200 de lei. La care se adaugă un bonus de la stat de 600 de lei. Vă rog să îmi arătaţi o bancă din România, oricare, care să dea prima la depunere de 50%, că eu merg acolo şi-mi pun toţi banii."

Autorităţile spun că aceste conturi se activează doar atunci când sunt depuşi primii bani.

Ion Ghizdeanu, preşedintele Comisiei Naţionale de Prognoză: "Peste 10.000 conturi Junior deschise. Nu există judeţ unde să nu fie peste 100, 200 de conturi deschise doar după 2 luni de funcţionare."

O explicaţie ar putea fi că banii au fost depuşi automat de Ministerul Muncii pentru o parte din cei peste 53 de mii de copii, din sistemul de protecţie a statului, fiind obligat să facă asta. Încă nu am primit un răspuns solicitării de a clarifica acest lucru.

Dobânda, anulată de inflație

Teoretic, ar fi trebuit să se deschidă câte un cont pentru fiecare copil. În realitate, este doar un singur cont la Trezoreria Sectorului I, în care se varsă toţi banii. Doar chitanţa de depunere e dovada depunerii, pentru că nu există niciun act care să lege titularul de acest depozit.

Legea spune că cine depune minimum 1.200 de lei pe an (o medie de 100 de lei pe lună), primește o dobânda de 3%/an, precum și o primă în valoare de 600 de lei. Dacă am fi primit dobânda anul trecut, am fi scos cu 1,7% mai puţini bani decât am depus, din cauza inflaţiei.

Odată depuşi, banii sunt blocaţi în cont până la majoratul copilului sau până când copilul se îmbolnăveşte grav, altfel nu pot fi scoşi. Statul nu va vira anual primele şi dobânda, ci doar atunci când copilul face 18 ani.