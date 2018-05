Obligat de criza economică, un român a deschis o afacere controversată, dar foarte profitabilă

Opinia Timisoarei

Afectat de criza economică ce a lovit România în urmă cu mai mulți ani, un timișorean de 39 de ani a decis să-și deschidă un studio de videochat și duce un trai liniștit de pe urma acestei afaceri.

Adrian Ionescu era specializat în electronice și electrocasnice, fiind dealer al unei firme. Criza economică l-a obligat să se reprofileze, întrucât nimeni nu mai cumpăra aparatură, relatează opiniatimișoarei.ro. Astfel a decis să deschis un studio de videochat și și-a convins cu greu soția să accepte acest lucru.

”Când i-am spus de ideea cu videochatul, nevasta a zis că ne pierdem prietenii, cum o să ne vadă lumea? Am făcut un calcul, i-am arătat cu ce aveam să rămânem. Am convins-o cu chiu cu vai”, a povestit Adrian Ionescu.

”Nu ştiu dacă am investit 10.000 de euro. Am cumpărat calculatoare, am făcut un site şi am fost norocos că am găsit fete de calitate. Am început cu 3 fete, în mansardă, acum am 9 fete şi trei cu care lucrez de acasă. Puteam să am mai multe, dar nu am vrut. La început, acest concept l-am făcut clasic. Din 2014-2015 m-am dezvoltat, m-am mutat într-o locaţie mai mare”, spune omul de afaceri.

“Acest domeniu se promovează greşit, fetele câştigă bani vânzând iluzii. Noi facem şi nişte show-uri erotice. Suntem un concept online. Avem program de 12 ore, pot să doarmă acolo fetele, sunt camere video, clienţii se uită la ele şi când dorm, când fac duş. Fiecare fată vine o lună, se adaptează şi rămâne la noi cât doreşte. Dacă nu se adaptează, poate pleca oricând. E totul legal. Iniţial fetele aveau contracte de muncă, apoi am trecut pe PFA, iar mai nou pe SRL”, dezvăluie Adrian Ionescu.

Citește și Afaceri record pentru Dacia. Ce a anunțat producătorul auto despre mașinile de la Mioveni

Angajatele de la studioul său sunt şi sfătuite cum să îşi investească banii câştigaţi. Au fost cazuri când unele modele au fost sfătuite cum să îşi cumpere proprietăţi.

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicatia Stirile ProTV pentru telefoane Android si iPhone!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer