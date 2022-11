Noi informații despre posibilul „blat” ROBOR. Inspectorii au ridicat un volum foarte mare de date, care trebuie analizate

Sunt verificate inclusiv telefoanele personale ale celor implicați, pe lângă cele de serviciu, laptopuri și calculatoare. În ultimele luni, ratele celor cu împrumuturi dependente de ROBOR aproape că s-au dublat.

Sunt 10 zile de când a început investigația Consiliului Concurenței la băncile care participă la fixarea ROBOR. Instituția verifică dacă creșterea indicelui a fost cauzată sau nu și de înțelegeri între bănci, pe lângă situația economică.

Adrian Comănescu, directorul Direcției Piețe și Servicii la Consiliul Concurenței: „Pe lângă controlul pe care îl facem noi pe aparatura electronică, telefoane de serviciu, laptopuri, calculatoare etc, am primit o serie de autorizări să inspectăm şi telefoane personale ale persoanelor implicate. E vorba de sute de tranzacţii, de mii de tranzacţii, pe perioade scurte de timp.”

Un volum de date uriaș, așadar. Investigația are multe etape care trebuie respectate, motiv pentru care poate dura și doi ani. Datele copiate din calculatoare și telefoane sunt analizate în detaliu de inspectori, care vor face apoi un raport. Acesta va fi trimis și la Comisia Europeană, conform procedurii.

Daniela Bădilă, directorul general din cadrul Consiliului Concurenţei: „Ulterior, are loc transmiterea raportului către părțile implicate, în cazul acesta către cele 10 bănci investigate și are loc o audiere în fața plenului Consiliului Concurenței. În cadrul acestei audieri este o procedură similară celei care se desfășoară în fața judecătorului. Echipa își prezintă punctul de vedere și are loc acea apărare. Doar după această procedură se ia decizia finală, care apoi merge în instanță.”

Investigația a pornit din oficiu, mai spun reprezentații instituției.

„Preocuparea Consiliului Concurenței în ceea ce privește evoluția dobânzilor, care se reflectă în ratele plătite de consumatori, este una normală”, a precizat conducerea Asociației Române a Băncilor. Însă a menționat și că astfel de creșteri ale dobânzilor au fost nu doar în România, ci și pe plan global.

Chiar dacă ROBOR a scăzut ușor în ultima perioadă, ratele celor care au credite mai vechi de 2019, dependente de acest indice, au crescut mult. În cazul unui credit de 250.000 de lei, adică 50.000 de euro, rata a crescut de la 1.490 de lei, cât era în luna noiembrie anul trecut, la aproape 2.500 de lei.

10-11-2022 19:42