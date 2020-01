Ministru: Riscul ca România să sufere de pe urma unei crize globale este aproape de zero

Riscul ca România să sufere de pe urma unei crize globale este aproape de zero, pentru că am construit un buget conservator, a anunţat marţi ministrul Finanţelor, Florin Cîţu.

"Riscul ca România să sufere de pe urma unei crize globale este foarte foarte mic, aproape de zero. Am construit un buget conservator, sunt mai mulţi bani alocaţi pentru investiţii care se pot face şi asta înseamnă că în acest an ne aşteptăm ca o contribuţie mai mare la creşterea economică să vină de la investiţii, nu de la consum.

Am spus asta şi în Strategia fiscal-bugetară prin modul în care am selectat proiectele. Nu îmi este teamă nici de o încetinire globală, România este OK, iar încrederea investitorilor...când am ieşit pe pieţele internaţionale au fost 12 miliarde de euro oferiţi pentru România. Un maxim istoric. Investitorii au avut încredere să vină cu 12 miliarde de euro către România. Este clar că România merge într-o direcţie OK", a declarat Florin Cîţu într-o conferinţă de presă, potrivit Agerpres.

El a precizat că trebuie analizat modul în care România este evaluată de către investitorii străini iar evaluarea cea mai simplă se vede în evoluţia dobânzilor care scad în fiecare lună.

Ministrul Finanţelor a mai anunţat, totodată, că în acest an Codul Fiscal nu va fi modificat.