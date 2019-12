Mediul de afaceri respinge ferm reducerea cotei de TVA. „Afectează echilibrul economic”

Mediul de afaceri respinge propunerea privind reducerea cotei generale de TVA de la 19% la 16%, începând cu 1 ianuarie 2020.

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR) spune că reducerea cotei de TVA este ”o abordare iresponsabilă a politicienilor” şi precizează că mediul de afaceri nu mai are nevoie de scădere de taxe, iar soluţia este creşterea gradului de colectare a TVA-ului, relatează News.ro

Prin propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.291 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal - L464/2019 din 24 iunie 2019, se doreşte reducerea cotei generale de TVA de la 19% la 16%, începând cu 1 ianuarie 2020 şi reducerea la 5% de la 9%, pentru “livrarea de alimente destinate consumului uman şi animal, animale şi păsări vii din specii domestice, seminţe, plante şi ingrediente utilizate în prepararea alimentelor, produse utilizate pentru a completa sau înlocui alimentele”.

Iniţiativa a trecut de Senat şi a fost avizată favorabil de Comisia pentru buget - finanţe a Camerei Deputaţilor în data de 17 decembrie 2019, urmând să mergă pentru votul final în plen.

„CNIPMMR a susţinut în mod constant necesitatea predictibilităţii şi stabilităţii Codului Fiscal, fără modificării care bulverseză mediul de afaceri. Soluţia este creşterea gradului de colectare a TVA-ului prin modernizarea şi informatizarea ANAF”, arată CNIPMMR într-un comunicat.

Reprezentanţii patronatului spun că prin păstrarea cotelor de TVA se va sigura o sursă de venituri relativ constantă la buget, fără a introduce decalaje mari în cadrul încasărilor bugetare.

„Bugetul pe 2020, construit pe o valoare de 19% a TVA”

„Proiectul de buget pe anul 2020 a fost construit pe o valoare de 19% a TVA, în condiţiile în care cheltuielile bugetare vor duce la un deficit de 3,59%, fiind necesare negocieri cu Comisia Europeană pentru acceptarea acestui prag”, spun reprezentanţii CNIPMMR.

Investiţiile pentru programele de susţinere a antreprenoriatului, cel mai reprezentativ fiind programul Romania Start-up Nation au alocate fonduri, prin proiectul de buget care acoperă finanţarea pentru doar 1.200 de beneficiari, faţă de 10.000 care este ţinta programului.

„Respingem ferm o astfel de abordare iresponsabilă a politicienilor care afectează grav echilibrul economic şi social, care conduce la scăderea veniturilor, şi aşa precare ale bugetului de stat pe 2020, şi care afectează domenii cheie precum sănătatea, educaţia, investiţiile în infrastrucutură, dând în acelaşi timp un semnal foarte prost partenerilor investiţionali asupra unei ţării în care politicienii acţioneză impredictibil şi împotriva intereselor economice şi sociale ale propriei ţării”, a declarat Florin Jianu, preşedintele CNIPMMR.

„Mediul de afaceri nu mai are nevoie de scăderi de taxe”

„Mediul de afaceri nu mai are nevoie de scădere de taxe, o ţară nu va funcţiona cu scăderi de taxe şi cu măriri continue de cheltuieli (vezi măririle cuprinse în bugetul 2020 pentru salarii şi pensii), ci are nevoie de investiţii (infrastructură, educaţie, sănătate) şi de programe adecvate de stimulare a spiritului antreprenorial (Start Up Tech Nation, fonduri de capital de risc, fonduri de microcreditare şi microgarantare)!”, a adăugat Florin Jianu.

El afirmă că din cercetările CNIPMMR a reieşit faptul că singurele taxe care trebuie ajustate sunt cele pe forţa de muncă, România situându-se la un nivel prea ridicat al impozitării forţei de muncă.

Potrivit comunicatului de presă al Comisie Europene, din 5 septembrie 2019, România a înregistrat cel mai mare deficit din UE în privinţă încasări TVA, de 36% în 2017, fiind urmată de Grecia (34%) şi Lituania (25%).

Potrivit iniţiatorilor propunerii legislative, cinci deputaţi PNL, România a avut şi în 2016 cel mai mare deficit de colectare TVA din UE de 35,88%, procent care era în creştere faţă de 2015.

Orban, despre reducerea cotei de TVA

Premierul Ludovic Orban a făcut precizări, miercuri, la începutul ședinței de Guvern, despre proiectul de lege privind reducerea TVA, susținând că Guvernul nu acceptă "populismele PSD".

Șeful Executivului a precizat că guvernarea liberală nu renunţă la angajamentul de a readuce România pe "direcţia corectă" şi de a demonstra clar că are capacitatea de a ţine echilibrele şi de a reuşi să corecteze "toate gravele deficienţe provocate de guvernările PSD".

