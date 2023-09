Marcel Ciolacu la Bruxelles: Nu sunt de acord să creștem cota TVA la peste 19%, pentru că ar duce la o creștere a inflației

Premierul a transmis că oficialii europeni au înțeles argumentele despre cheltuielile mai mari cu Ucraina și Apărarea, dar un răspuns ferm din partea lor o să primim abia la finele acestui an, după ce vor fi puse în aplicare măsurile de reformă fiscală și bugetară promise.

Un lucru este cert: TVA nu va crește, așa cum indicase Comisia Europeană ca soluție rapidă pentru aducerea de bani suplimentari în vistieria statului.

Discuțiile pe tema deficitului bugetar vor continua, spune premierul, în condițiile în care avem mai multe restanțe în Planul Național de Redresare și Reziliență.

Marcel Ciolacu, prim-ministru: „Comisiile tehnice au rămas să discute, vor continua discuțiile, dar am stabilit principiile - nu sunt de acord să creștem cota de TVA peste 19%, ceea ce ar duce la o creștere a inflației. Comisia Europeană nu e cea care vizeaza o noua incadrare in deficitul bugetar, in urma efortului de sustinere a Ucrainei si Moldovei. Comisia Europeană a inteles contextul si e argumentul... România e într-un acord de deficit excesiv. Comisia va propune Consiliului această nouă negociere - azi nu poate spune în mod direct România, dar am găsit o flexibilitate a contextului întreg, până la finele anului aflăm.”

Dacă reforma fiscală și cea bugetară vor duce la diminuarea deficitului măcar cu 0,5%, adică se va ajunge la 5,7% anul acesta, țara noastră va evita o sancțiune dură din partea Uniunii Europene, care ar însemna o amendă de 7 miliarde de lei.

Vizita premierului de la Bruxelles are o miză cu greutate pentru noi toți, pentru că tot ce se discută - de la reforme fiscale până la fonduri europene - influențează economia românească și, implicit, nivelul de trai al populației. În ceea ce privește problema deficitului bugetar, politicienii noștri se folosesc de contextul european - țările membre au fost și ele afectate de crizele ultimilor ani. Datele primite săptămâna aceasta de la Comisia Europeană arată că alte 14 țări au depășit limita de deficit bugetar agreată cu Comisia Europeană.

Prin măsurile fiscale de taxare mai dură a microîntreprinderilor și de scoatere a facilităților fiscale, Guvernul și-a făcut calcule că am putea ajunge chiar la un deficit de 5,5%.

Nivelul maxim cerut de Comisia Europeană pentru deficit este de 3% din PIB. Dar Germania, stat recunoscut pentru disciplina fiscală, se așteaptă la un gol bugetar de 4,25% pe anul acesta. Ungaria va depăși și ea ținta, iar Italia va încheia cu un gol de 4,5%. Franța e aproape de nivelul de alertă de 5%, așadar la mică distanță de noi.

Ca să ajungem la nivelul propus, e nevoie de alte măsuri fiscale, precum o taxare mai dură pentru microîntreprinderi, dar și de combatere a evaziunii, spune Guvernul. Evaziunea fiscală înseamnă 10% din PIB.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , , , Dată publicare: 01-09-2023 19:27