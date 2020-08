Gestul șocant făcut de angajații lui Jeff Bezos după ce au aflat că averea i-a crescut din nou, în timpul pandemiei

Acţiunea de protest are loc la o zi după ce Forbes a dezvăluit că averea netă a lui Bezos a depăşit 200 de miliarde de dolari, acesta devenind cea mai bogată persoană din istorie.

Din ianuarie, averea lui Bezos a crescut cu aproape 85 de miliarde de dolari, în urma creşterii profitului Amazon în contextul pandemiei covid-19.

Într-o înregistrare video postată pe Twitter de site-ul conservator Washington Examiner, un fost muncitor la un depozit Amazon, Christian Smalls, un critic vocal al Amazon, îndeamnă compania să dubleze salariul minim de 15 dolari pe oră la 30 de dolari pe oră, în urma îmbogăţirii lui Bezos.

Protesters assembled outside of @JeffBezos's DC home have constructed a guillotine. pic.twitter.com/pDFcTg81K9