Furnizorii restaurantelor de top - pasibili de faliment

Companiile care furnizează produse alimentare pentru restaurantele și hotelurile de top din Londra și New York au rămas pe stoc cu o cantitate substanțială de produse pe care nu le pot vinde, informează Bloomberg.

Franco Fubini, fondatorul Natoora Ltd., companie care obișnuia să aprovizioneze bucătariile de top cu alimente la un preț premium pentru produse atent alese, precum piersicile albe din Italia sau roșiile siciliene, a menționat că vânzările au fost stopate.

În timp ce consumatorii golesc rafturile din supermarketuri de paste și fasole uscată, angrosiști precum Natoora, care cumpăra de la peste 400 de fermieri din Europa și S.U.A., rămân pe stoc cu produse alimentare care ar merge în mod normal la restaurante și hoteluri.

„Situația este de neconceput”, a spus Fubini într-un interviu acordat de New York Times. „Aici, în SUA, situația este foarte critică pentru micii fermieri".

Mulți furnizori încearcă să vândă alimente direct consumatorilor, dar este nevoie de timp pentru a reorganiza aprovizionarea și pentru a face față noilor cerințe de stocare și distribuție.

Natoora, care furnizează produse pentru restaurante precum Momofuku Ko din New York, Steakhouse din Londra, Hawksmoor și restaurantele lui Gordon Ramsay, a declarat că oferă produse nevândute organizațiilor de caritate și bisericilor.

De asemenea, încearcă să vândă mai multe produse în magazine și a lansat o aplicație de livrare a alimentelor pentru gospodării ca o modalitate de a recupera unele venituri pierdute.

Totuși, este nevoie de o mulțime de clienți de retail noi pentru a înlocui un restaurant. Fubini a estimat că un restaurant de cartier din Londra cumpără aproximativ 100 de tone de fructe și legume pe an.

„Profitul pe care îl făceam cu restaurantele din Paris a ajuns la zero, și în New York este aceeași problem, profitul este aproape la zero”, a spus Fubini. Vânzările din aprovizionarea restaurantelor reprezintă aproximativ două treimi din profitul Natoora, care era de așteptat să fie de 45 de milioane de lire sterline (52,8 milioane de dolari) în acest an.