Financial Times: UBS s-a oferit să cumpere banca elvețiană Credit Suisse pentru o sumă de până la 1 miliard de dolari

Potrivit News.ro, care citează Reuters, aceste informații au fost aflate de surse apropiate discuțiilor pentru Financial Times.

Credit Suisse şi UBS au refuzat să comenteze, iar guvernul elveţian nu a răspuns imediat unei cereri de comentarii.

Autorităţile s-au străduit să salveze banca cu o istorie de 167 de ani, care se numără printre cei mai mari administratori de averi din lume, înainte ca pieţele financiare să se redeschidă luni.

Fiind una dintre cele 30 de bănci cu importanţă sistemică la nivel mondial, prăbuşirea Credit Suisse s-ar răspândi în întregul sistem financiar.

Financial Times scire că acordul, în totalitate în acţiuni, ar urma să fie semnat duminică.

Citând persoane familiare cu chestiunea, Financial Times spune că o ofertă a fost făcută duminică dimineaţă la preţul de 0,25 franci elveţieni (0,27 dolari) pentru o acţiune Credit Suisse, cu mult sub preţul de închidere de vineri, de 1,86 franci elveţieni, şi aproape şterge acţionarii existenţi ai băncii.

UBS a insistat, de asemenea, asupra unei ”modificări adverse semnificative”, care anulează tranzacţia în cazul în care spread-urile de nerambursare a creditelor cresc cu 1 punct procentual sau mai mult, a adăugat articolul.

Cu toate acestea, FT a remarcat că situaţia se mişcă rapid şi nu există nicio garanţie că termenii vor rămâne aceleaşi sau că se va ajunge la o înţelegere.

O persoană care cunoaşte discuţiile a declarat pentru Reuters că UBS a cerut garanţii de 6 miliarde de dolari de la guvernul Elveției, ca parte a unei posibile achiziţii a rivalului său.

Garanţiile pe care le cere UBS ar acoperi costul lichidării unor părţi din Credit Suisse şi potenţialele costuri pentru litigii, au declarat două persoane pentru Reuters.

O sursă a avertizat anterior că discuţiile întâmpină obstacole semnificative şi că 10.000 de locuri de muncă ar putea fi eliminate dacă cele două bănci se combină.

Asociaţia angajaţilor băncilor din Elveţia a cerut duminică crearea imediată a unui grup de lucru care să se ocupe de riscul pentru locurile de muncă.

Negocierile frenetice din weekend cu privire la viitorul Credit Suisse urmează unei săptămâni brutale pentru acţiunile bancare şi eforturilor din Europa şi Statele Unite de a susţine sectorul după prăbuşirea băncilor americane Silicon Valley Bank şi Signature Bank.

Administraţia preşedintelui american Joe Biden a luat măsuri pentru a susţine depozitele consumatorilor, în timp ce banca centrală elveţiană a împrumutat 53 de miliarde de dolari Credit Suisse pentru a-şi stabiliza bilanţul.

UBS a fost supusă presiuni din partea autorităţilor elveţiene să preia rivalul său local, pentru a ţine criza sub control, au spus două persoane care cunosc problema.

Planul ar putea duce la separarea diviziei elveţiane a Credit Suisse, în timp ce Bloomberg a relatat că discuţiile de preluare puneau sub semnul întrebării planurile de a-şi retrage banca de investiţii sub brandul First Boston.

Autorităţile americane lucrează cu omologii lor elveţieni pentru a ajuta la intermediarea unei tranzacţii, a scris Bloomberg, în timp ce Sky News a spus că Banca Angliei le-a indicat omologilor internaţionali şi UBS că va sprijini preluarea propusă a Credit Suisse, care consideră Marea Britanie drept o piaţă cheie.

Sursa: News.ro Dată publicare: 19-03-2023 16:27