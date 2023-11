Fără o sursă oficială de finanțare a creșterii pensiilor în 2023, premierul Ciolacu vrea taxe mai mici pe salariul minim

„Eu îmi doresc ca anul viitor, în funcţie şi de măsurile fiscale luate, şi vedem şi combaterea evaziunii, încercăm anul viitor să scădem impozitarea muncii pentru cei cu salariul minim pe economie. Asta este de fapt şi de drept marea provocare”, a declarat Marcel Ciolacu, luni la Parlament, după ce deputaţii au adoptat proiectul legii pensiilor.

De precizat că pentru statul român, date fiind cele circa 1,6 milioane de salarii minime din totalul de cinci milioane de salarii, reducerea impozitarii va însemna imediat și o scădere a veniturilor de la buget. Obligarea patronilor să mărească salariile reprezintă o sursă sigură pentru Guvern de a obține venituri suplimentare.

Chestionat ce se întâmplă dacă ne cere Comisia Europeană să mai tăiem din cheltuielile cu pensiile sau să mai frânăm din ele, premierul a răspuns: „Deci Comisia a fost de acord cu acest proiect de lege, cât şi Banca Mondială”.

Premierul a recunoscut că nu știe, sigur, de unde va face guvernul rost de bani pentru a susține cele două creșteri de pensii de anul viitor (an cvadruplu electoral).

Întrebat dacă există cele 25 miliarde lei necesare creşterii pensiilor, şeful Executivului a răspuns: „Există”, după care a precizat că „vom găsi toată suma”.

„Sunt 4,8 milioane de pensionari în România. 80% au sub 3.000 lei, 60% au sub 2.000 de lei. Dacă credeţi că trebuie să creăm o problemă pentru oameni care trăiesc cu o pensie sub 2.000 lei, eu vă spun că este o temă falsă. Statul român trebuie să asigure această resursă. Sunt ferm convins că vom găsi toată suma, atunci când vom veni cu legea bugetului. În logica mea înseamnă că urmează o construire a bugetului şi pentru fiecare solicitare a ministerelor se va găsi această sumă”, a completat liderul social-democraţilor.

Ministra Muncii Simona Bucura-Oprescu a declarat, la dezbaterile din plenul de luni al Camerei Deputaţilor, că acest proiect vine cu pensii care „reprezintă o formă de respect, atât pentru românii care au muncit, dar şi pentru românii care muncesc”. Deputaţii au adoptat proiectul de lege, votul fiind unul decizional.

Proiectul de lege privind sistemul public de pensii a fost adoptat cu 199 de voturi „pentru”, 39 „contra” şi 17 abţineri, a anunţat vicepreşedintele Camerei Deputaţilor, social-democratul Daniel Suciu.

