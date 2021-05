Economia României a crescut în primul trimestru al anului cu 2,8%. Cîţu: Avem cea mai rapidă revenire economică din istorie

Produsul Intern Brut al României a crescut, în termeni reali, în primul trimestru al anului cu 2,8%, faţă de trimestrul IV din 2020, scrie News.ro.

Faţă de acelaşi trimestru din anul 2020 a scăzut cu 0,2% pe seria brută şi nu a înregistrat nici o modificare pe seria ajustată sezonier, potrivit estimărilor "semnal" anunţate marţi de Institutul Naţional de Statistică (INS).

Seria ajustată sezonier a PIB-ului trimestrial a fost recalculată ca urmare a includerii estimărilor pentru trimestrul I 2021, fiind înregistrate diferenţe faţă de varianta publicată în comunicatul de presă din 8 aprilie 2021.

"Pe seria ajustată sezonier, în trimestrul I 2021, comparativ cu trimestrul anterior, Produsul Intern Brut a crescut cu 2,8%. Faţă de acelaşi trimestru din anul 2020, Produsul Intern Brut nu a înregistrat nicio modificare", arată datele INS.

Pe serie brută, comparativ cu acelaşi trimestru din anul 2020, Produsul Intern Brut, în trimestrul I 2021, a înregistrat o scădere cu 0,2%.

"Ca urmare a revizuirii seriei brute prin includerea estimării Produsului Intern Brut pentru trimestrul I 2021 în seria trimestrială, seria ajustată sezonier a fost recalculată, indicii de volum fiind revizuiţi faţă de a doua variantă provizorie a Produsului Intern Brut pentru trimestrul IV 2020, publicată în comunicatul de presă nr. 86 din 8 aprilie 2021. Astfel:-rezultatele trimestrului I 2020, comparativ cu trimestrul IV 2019, au fost revizuite de la 100,6% la 100,7%;-rezultatele trimestrului III2020, comparativ cu trimestrul II 2020, au fost revizuite de la 105,6% la 105,5%;-rezultatele trimestrului IV 2020, comparativ cu trimestrul III 2020, au fost revizuite de la 104,8% la 104,6%", precizează INS.

Seriile ajustate sezonier se recalculează trimestrial în conformitate cu practica europeană.

"Estimările 'semnal' precum şi cele provizorii ale Produsului Intern Brut trimestrial sunt afectate de dificultăţile create de criza pandemică şi de instituirea stării de urgenţă şi a stăriide alertă.

Aceste dificultăţi au fost legate de colectarea datelor de bază care reprezintă intrări pentru conturile naţionale şi s-au concretizat printr-o creştere a ratei de non-răspuns. Pentru completarea informaţiilor au fost utilizate surse alternative pentru a diminua, cât mai mult posibil, efectele acestor cauze asupra calităţii indicatorilor produşi. Conform practicii curente, datele publicate astăzi vor face obiectul unor revizuiri, conform calendarului comunicatelor de presă şi a politicii de revizuire a conturilor naţionale publicate pe site-ul INS, pe măsură ce noi surse de date devin disponibile. În condiţiile actuale, revizuirile ar putea fi mai mari decât de obicei", mai arată datele INS.

Cîţu: Avem cea mai rapidă revenire economică din istorie

Premierul Florin Cîţu afirmă, marţi dimineaţă, că România are cea mai rapidă revenire economică din istorie ca răspuns la cea mai mare criză economică din ultima sută de ani, după ce INS a anunţat că econimia a crescut cu 2,8% în primul trimestru din acest an.



"Am promis, am făcut. Economia României a crescut cu 2.8% în primul trimestru din 2021. Felicitări romani! România are cea mai rapidă revenire economică din istorie ca răspuns la cea mai mare criză economică din ultima sută de ani scris", marţi, pe Facebook, premierul Florin Cîţu.

Acesta a adăugat că au fost luate cele mai bune masuri şi economia a răspuns pozitiv.

"Acum pregătim toate masurile ca economia României post-pandemie să fie mai puternică, mai competitivă, mai rezilientă. În următorii ani eu mă aştept la o creştere economică care să spulbere toate estimările făcute până acum şi de care să beneficieze TOŢI romanii", a mai scris premierul.

