Doi din cinci români şi-ar schimba locul de muncă în 2019. Angajatorii au vești proaste

Doi din cinci români şi-ar schimba locul de muncă în acest an, conform unui studiu făcut de una din cele mai mari platforme de recrutare online.

Sunt tineri care încă nu şi-au dat seama ce-şi doresc, dar şi angajaţi cu experienţă care au nevoie de mai mulţi bani sau de timp liber.

De vină este sistemul de educaţie, spun specialiştii, pentru că în prea puţine şcoli, elevii sunt îndrumaţi către o slujbă potrivită pentru ei. Din fericire, mulţi angajatori sunt deschişi la astfel de schimbări şi oferă chiar ei cursuri pentru diferite specializări.

Dintre românii care îşi doresc o nouă carieră, unul din cinci vrea să schimbe şi domeniul de activitate, arată un studiu BestJobs. Andrei tocmai s-a angajat la un magazin online de mobilier, după 7 ani de muncă în domeniul modei.

Andrei Stănescu:” Veneam din altă industrie. Am vrut să văd ce oferă piaţă şi din alte perspective. Căutam o nouă provocare. Salariul nu a fost suficient, mă interesa foarte mult mediul de lucru, compania în sine, ce îşi doreşte compania, cum sunt priviţi angajaţii în compania respectivă, ce posibilităţi de învăţare, de a creşte ca individ.”

În alte situaţii, schimbările sunt radicale, spun specialiştii. De la bancă, în domeniul creativ, din comunicare spre educaţie şi chiar IT.

Oana Datki: ”Poţi să mergi la cursuri, poţi să îţi iei tot felul de certificări dacă e nevoie şi chiar să înveţi, la 40 de ani, şi să faci IT, deşi până atunci ai făcut vânzări. Nu am avut parte de consiliere profesională în timpul liceului său în timpul facultăţii, şi atunci ne-am dus spre nişte direcţii despre care la momentul respectiv am crezut că ni se potrivesc.”

Cum România s-a confruntat în ultima perioadă cu o criză de specialişti, multe companii vin în sprijinul celor care îşi doresc o schimbare şi le oferă posturi chiar în cadrul aceleiaşi firme, ca să nu piardă angajaţii valoroşi.

Petronela, director HR:” Îşi doresc experienţe noi. Pot să dau cel mai recent exemplu, că ni s-a întâmplat de curând. Cei care sunt în domeniul marketingului şi sunt fie pe copy, fie pe visual, să migreze către merchandising sau digital. Acolo unde este cazul, în zonele în care sunt necesare specializări externe, adică certificate, accesăm şi astfel de programe.”

Totuşi, cel mai important motiv pentru care angajaţii vor să îşi schimbe locul de muncă rămâne salariul.

Călin, BestJobs: ”Înainte era doar salariul important, acum 5 ani cred că oamenii căutau orice loc de muncă pentru că era perioada post criză, acum oamenii sunt mai selectivi, caută locuri de muncă mai bine plătite, cu mai mult timp liber, cu mai multe beneficii.”

Însă în 2019 salariile nu vor creşte la fel de mult ca anul trecut, spun angajatorii. Un sfert dintre ei se gândesc să reducă din personal, ca urmare a creşterii salariului minim pe economie. 14% reduc din beneficiile extra-salariale, în timp ce 12% se văd nevoiţi să îngheţe alte creşteri salariale, mai arata studiul.

