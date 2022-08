Cum s-ar putea schimba ratele în funcție de ROBOR și IRCC în 2023. Refinanțarea și amânarea ratelor, printre opțiuni

Una dintre soluțiile de moment, pentru cei cu credite mai vechi, este trecerea la IRCC.

Vestea proastă e că mai cresc anul acesta, vestea bună este că nu se mai așteaptă majorări atât de agresive ca în ultimele luni. Băncile fac analize, estimări și așa cum arată lucrurile acum, vom mai avea parte anul acesta de două creșteri de dobândă cheie, dar mai mici, de 0,5-0,25% puncte procentuale. Asta pentru că și inflația se estimează că va fi ceva mai mică spre finalul anului.

Ce înseamnă acest lucru? Că și ratele celor care au credite vor continua să crească. Deja ca să plătească mai puțin, mulți români care aveau credite mai vechi de 2019, calculate în funcție de ROBOR, au decis să treacă la noul indice IRCC. De exemplu, din cei care s-au împrumutat prin programele Prima Casă sau Nouă Casă, 11.000 de persoane au cerut trecere din mai până acum, dar majoritatea încă au creditele calculate în funcție de ROBOR.

Diferența dintre ROBOR și IRCC

Evoluția celor doi indici în ultimii ani arată că noul indice are tendința de a fi sub ROBOR, pentru că se calculează și diferit.

IRCC se calculează în funcție de dobânzile la care băncile se împrumută între ele, se face o medie. În timp ce ROBOR ia în calcul dobânzile cotate de bănci, deci dobânzile la care acestea sunt dispuse să facă tranzacții, care ar fi de multe ori sub cele la care se fac tranzacțiile efectiv, spun unii analiști economici.

Oricum ar fi, e clar că sunt foarte apropiate, doar la IRCC se calculează cu o întârziere de șase luni. Valoarea de acum, de 2,56%, se aplică până în toamnă și este practic media dobânzilor de acum jumătate de an.

Ceea ce înseamnă că atunci când vor scădea dobânzile, IRCC va rămâne încă șase luni sus. Și s-a mai întâmplat în trecut ca IRCC să fie peste ROBOR, aici, în 2020, când dobânzile au scăzut din cauza pandemiei. Cu alte cuvinte, dacă anul viitor vor fi scăderi de dobânzi, pentru 2023 ar trebui să ne imaginăm acest grafic invers, cu IRCC mai mare și ROBOR mai mic, rămâne de văzut însă cât de mic.

Așadar, există riscul ca în viitor cei cu rate în funcție de IRCC să plătească mai mult, însă trecerea la noul indice poate fi soluție bună pentru acest moment. Este gratuit, se face printr-o simplă cerere la bancă și acum diferența de rată este mare.

Avem două credite de aproximativ 50.000 de euro pe 30 de ani. Cel cu ROBOR a ajuns la o rată de 2.500 de lei, aproape dublu față de anul trecut. În timp ce creditul calculat în funcție de IRCC are o rată mult mai mică, de 1.500 de lei și din toamnă va fi 1.758, pentru că va crește și IRCC. Cu alte cuvinte, trecerea la IRCC ar aduce acum un minus de aproape 1.000 de lei, dar să nu uităm că peste un an am putea să vedem invers și trecerea la noul indice este ireversibilă. Cine a trecut la IRCC nu se va mai putea întoarce la ROBOR. Rămâne de văzut dacă va crește totuși atât de mult ca ROBOR, pentru că mulți analiști sunt de părere că va fi un pic mai mic.

Însă reducerea de rată acum este sigură, iar diferența este mare și poate fi o soluție pentru cei care au acum o perioadă grea.

Așadar, dacă aveți un credit mai vechi de 2019, în funcție de ROBOR, și vreți să vă mai reduceți rata, este o soluție de luat în calcul. Fiecare persoană știe cât de mult este dispus să își asume și riscurile.

Refinanțarea și amânarea ratelor, printre opțiunile românilor cu credite

Sunt și alte soluții, de exemplu refinanțarea. Practic transformarea creditului într-un nou împrumut cu dobândă fixă. Însă băncile au oferte tot mai scumpe, cu dobânzi tot mai mari și, prin urmare, este și tot mai puțin convenabilă această variantă.

Iar cei care chiar au o situație grea acum și nu au alte variante pot să amâne ratele până la nouă luni. Dar specialiștii recomandă asta doar în cazuri extreme, dacă sunteți la limită cu banii, pentru că ulterior trebuie plătită și dobânda pentru cele nouă luni, deci rata va fi și mai mare.

